İzmir Narlıdere’deki Folkart Sitesi’ndeki yangının sebebi ortaya çıktı! Görgü tanığından flaş açıklama

Öte yandan uzun yıllar birçok büyük yangına müdahale eden TÜPRAŞ'ın eski Emniyet çevre kalite müdürü, Yangın ve İş Güvenliği Uzmanı Celal Toprakçı bu tür yangınlarda ilk müdahalenin çok büyük önem taşıdığını söyledi.