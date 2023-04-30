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İzmir Narlıdere'deki Folkart Sitesi'ndeki yangının sebebi ortaya çıktı! Görgü tanığından flaş açıklama

Son dakika haberleri... Türkiye, geçtiğimiz gece İzmir Narlıdere'deki Folkart Sitesi'nde çıkan yangını konuşmuştu. Soruşturma başlatılan yangının sebebi ortaya çıktı. Görgü tanığı sitenin 2.katındaki elektrik panosunu işaret etti. İşte detaylar...

30.04.2023 13:15 - Son Güncelleme: 30.04.2023 13:15
İzmir Narlıdere’deki Folkart Sitesi’ndeki yangının sebebi ortaya çıktı! Görgü tanığından flaş açıklama

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 4 bloklu sitedeki 40 dairenin bulunduğu 8 katlı bina 27 Nisan'da çıkan yangında kül oldu. Yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınırken, itfaiyenin olay yerine geç geldiği ve ilk gelen aracın pompasının arızalı olması nedeniyle geç müdahale edildiği ortaya çıktı.

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İzmir Narlıdere’deki Folkart Sitesi’ndeki yangının sebebi ortaya çıktı! Görgü tanığından flaş açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı adli soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeninin tespitine ilişkin bir görgü tanığı ifadesinde şunları söyledi:

İzmir Narlıdere’deki Folkart Sitesi’ndeki yangının sebebi ortaya çıktı! Görgü tanığından flaş açıklama

ELEKTRİK PANOSUNDAN KIVILCIMLAR ÇIKMIŞ!
"İkinci kat koridorundaki elektrik panosundan etrafa kıvılcımlar sıçradığını gördüm. Yanık kablo kokusu vardı. Hemen güvenliğe haber verdim. Daha sonra görevliler dairelerde yaşayanları tek tek tahliye etti."

İzmir Narlıdere’deki Folkart Sitesi’ndeki yangının sebebi ortaya çıktı! Görgü tanığından flaş açıklama

İtfaiye tarafından yapılan ilk incelemede de elektrik panosundan çıkan yangının dış cephedeki vernikli ahşap kaplamalara sıçrayıp yayıldığı belirtildi.

İzmir Narlıdere’deki Folkart Sitesi’ndeki yangının sebebi ortaya çıktı! Görgü tanığından flaş açıklama

Öte yandan uzun yıllar birçok büyük yangına müdahale eden TÜPRAŞ'ın eski Emniyet çevre kalite müdürü, Yangın ve İş Güvenliği Uzmanı Celal Toprakçı bu tür yangınlarda ilk müdahalenin çok büyük önem taşıdığını söyledi.

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