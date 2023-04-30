İzmir Narlıdere'deki Folkart Sitesi'ndeki yangının sebebi ortaya çıktı! Görgü tanığından flaş açıklama
Son dakika haberleri... Türkiye, geçtiğimiz gece İzmir Narlıdere'deki Folkart Sitesi'nde çıkan yangını konuşmuştu. Soruşturma başlatılan yangının sebebi ortaya çıktı. Görgü tanığı sitenin 2.katındaki elektrik panosunu işaret etti. İşte detaylar...
30.04.2023 13:15 - Son Güncelleme: 30.04.2023 13:15
İzmir'in Narlıdere ilçesinde 4 bloklu sitedeki 40 dairenin bulunduğu 8 katlı bina 27 Nisan'da çıkan yangında kül oldu. Yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınırken, itfaiyenin olay yerine geç geldiği ve ilk gelen aracın pompasının arızalı olması nedeniyle geç müdahale edildiği ortaya çıktı.