Faciayı ucuz atlattık! Narlıdere’de 4 bloklu lüks sitenin 8 katlı binası alev alev yandı

İzmir Narlıdere'de 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu sitede yaşayanlar hemen dışarıya çıkartıldı. Olay yerinde inceleme yapan Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "40 dairelik bir blok. Saat 21.50 civarında çıktı yangın. Elektrik kontağı diye tahmin ediliyor. Büyük ölçüde söndürüldü. Diğer bloklara sıçrama söz konusu değil. İtfaiye araçları, UMKE'nin, AFAD'ın araçları burada" dedi.







KOMŞULARIMA GEÇMiŞ OLSUN

Yanan binada dairesi olduğunu söyleyen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, "Folkart'ta oturan komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce gidecektim İzmir'e. Uçaklar da yer yok diye gidemedim. Gelen mala gelsin" dedi.

