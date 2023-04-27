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Haberler Yaşam İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi.

27.04.2023 23:13 - Son Güncelleme: 27.04.2023 23:50
İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Sitenin alev alev yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.

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İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın çıktı.

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi
İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi



ZAMAN ZAMAN PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu sitedeki yangın İzmir'in tüm noktalarından görüldü.

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