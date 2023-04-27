İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi.
27.04.2023 23:13 - Son Güncelleme: 27.04.2023 23:50
Sitenin alev alev yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.