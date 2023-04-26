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    • Yaşam
    • 26.04.2023 14:52
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    • 26.04.2023 15:37
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    Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu

    Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki çocuk boş arazide ölü olarak bulundu. Sırtında mermi izleri olduğu tespit edilen çocuğun cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    14 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu

    Olay dün Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 547/2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görüp polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



    14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN SIRTINDA KURŞUN İZLERİ TESPİT EDİLDİ
    Yapılan incelemede cesedin 14 yaşındaki Fatih Aykut'a ait olduğu tespit edildi. Talihsiz çocuğun sırtında kurşun izlerinin bulunduğu anlaşıldı.

    Arazi ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aykut'un sosyal medyasında tabancayla olan fotoğrafları ise dikkat çekti.



    "ÇOCUĞUN CESEDİ ŞİŞMİŞ VAZİYETTEYDİ"
    Boş arazideki cesedi gören Taner Akçay, "Arkadaşlar, abi arka taraftan seslerin geldiğini söylediler. Ölen kişinin yanında 3 kişi vardı. Yerde sırt üstü yatıyordu. Daha sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Sonra cesedi alıp götürdüler. Olay hakkında bizimde yeterli bilgimiz yok. Biz, sesi duyduk. Çocuğun cesedi şişmiş vaziyetteydi. Daha önceden öldüğü belliydi" dedi.

        Polis ekipleri yaptıkları çalışmada cinayetin önceki gece yaşandığını değerlendirirken olayı gerçekleştiren şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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        Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu
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