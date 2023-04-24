Denizli'de hayvanat bahçesinde korkutan görüntüler: Deve küçük çocuğa dehşeti yaşattı!

Denizli'de bulunan bir hayvanat bahçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda; ailesi ile birlikte gezmeye giden 10 yaşlarındaki çocuk büyük bir tehlike atlatt.
Hayvanat bahçesinden gelen görüntülerde bir çocuk, yasak olmasına rağmen fazla yaklaştığı deve tarafından başından ısırılarak havaya kaldırıldı.
DEVE TARAFINDAN BAŞINDAN ISIRILARAK HAVAYA KALDIRILDI
Çeşitli hayvanları ziyaret ettikten sonra devenin yanına giden çocuk, burada hayatının unutulmaz anlarından birini yaşadı. Yasak olmasına rağmen develere fazla yaklaşan çocuk, devenin aniden başından ve boyun kısmından ısırması sonucu ayakları yerden kesilerek havaya kalktı.
BABASININ DİKKATİYLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Bir anlık şok geçiren aile, havaya yükselmeye devam eden çocuğu devenin ağzından almayı başardı. Acılar içinde kalarak ağlamaya başlayan çocuk, şok geçirdiği yerde ailesi tarafından sakinleştirildi.