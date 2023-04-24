Denizli'de hayvanat bahçesinde korkutan görüntüler: Deve küçük çocuğa dehşeti yaşattı!

Denizli'de bulunan bir hayvanat bahçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda; ailesi ile birlikte gezmeye giden 10 yaşlarındaki çocuk büyük bir tehlike atlatt.

Hayvanat bahçesinden gelen görüntülerde bir çocuk, yasak olmasına rağmen fazla yaklaştığı deve tarafından başından ısırılarak havaya kaldırıldı.