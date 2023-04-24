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    • Yaşam
    • 24.04.2023 17:57
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    • 24.04.2023 17:57
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    Denizli'de hayvanat bahçesinde korkutan görüntüler: Deve küçük çocuğa dehşeti yaşattı!

    Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Denizli’de bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen deveye fazla yaklaşan çocuk, az daha canından oluyordu. Boynunu ve başını ısıran deve tarafından havaya kaldırılan 10 yaşlarındaki çocuk, babasının dikkati sayesinde hayvanın ağzından son anda kurtarıldı. Küçük çocucuğun ölümden döndüğü o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hayvanat bahçesinde deve küçük çocuğa dehşeti yaşattı!

    Denizli'de bulunan bir hayvanat bahçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda; ailesi ile birlikte gezmeye giden 10 yaşlarındaki çocuk büyük bir tehlike atlatt.

    Hayvanat bahçesinden gelen görüntülerde bir çocuk, yasak olmasına rağmen fazla yaklaştığı deve tarafından başından ısırılarak havaya kaldırıldı.

    DEVE TARAFINDAN BAŞINDAN ISIRILARAK HAVAYA KALDIRILDI
    Çeşitli hayvanları ziyaret ettikten sonra devenin yanına giden çocuk, burada hayatının unutulmaz anlarından birini yaşadı. Yasak olmasına rağmen develere fazla yaklaşan çocuk, devenin aniden başından ve boyun kısmından ısırması sonucu ayakları yerden kesilerek havaya kalktı.

    BABASININ DİKKATİYLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
    Bir anlık şok geçiren aile, havaya yükselmeye devam eden çocuğu devenin ağzından almayı başardı. Acılar içinde kalarak ağlamaya başlayan çocuk, şok geçirdiği yerde ailesi tarafından sakinleştirildi.

        İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERALARA YANSIDI
        Öte yandan, devenin çocuğu ısırıp havaya kaldırması ve ailenin devenin ağzından çocuğu alması kameralara yansıdı.

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