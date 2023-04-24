Zincirlikuyu'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var





Kazaya karışan aracın bir diğer aracın sürücüsü Samir Mahmadov "Orta şeritte gidiyorduk bir anda sanki üzerimize bir şey düşer gibi oldu. Adam karşı şeritten makas atarak geliyormuş. Kaldırıma vururken de arabası havalanmış. Bu hale koydu benden başka 4 araba daha var. İki kişiydik biz. Şurada duba ön camdan girdi zaten. Görünce yan yatmasam çok kötü sonuçlar olabilirdi." ifadelerini kullandı.

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