Zincirlikuyu'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Şişli Zincirlikuyu'da , aşırı süratli olan ve trafikte makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerleri aşarak yolun karşı şeridine geçti.
Trafikteki 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli araç geçişine kapanan cadde, yolun temizlenmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Kaza, Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Levent istikametinde ilerleyen Niyazi B. kontrolündeki 06 COU 341 plakalı otomobil sürücüsü trafikte makas atarak sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından İlker Ermiş kontrolündeki 34 TCA 51 plakalı taksiye ve bir başka otomobile de çarparak yolun karşı şeridine geçti.