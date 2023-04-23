Bariyerlere çarpan otomobil sürücüsünün ayağı koptu

Bayrampaşa bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan sürücünün ayağı bilek kısmından koptu.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Kaza, Bayrampaşa O-3 Tem Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 57 DB 299 plakalı otomobili sürücüsü Tuncay Çil, seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tuncay Çil kullandığı otomobilde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.