Sokak ortasında facia! Annesinin kucağındayken kurşun isabet eden 1,5 yaşındaki çocuk öldü

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup cadde ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İki grubun birbirlerine ateş açtığı anda yoldan geçen bir annenin kucağında bulunan çocuğa kurşun isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, çevredeki bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye götürüldü. İhbar üzerine de olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.