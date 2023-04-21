Bayram ziyaretine giden ailenin bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Mustafa K., Mert T., Sema K. ve Umutcan K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.