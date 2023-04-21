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    • Yaşam
    • 21.04.2023 14:16
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    • 21.04.2023 14:16
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    Bayram ziyaretine giden ailenin bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

    Kastamonu'da bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyo hakimiyetini yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Otomobilde bulunan 9 yaşındaki Ebrar T., olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Mustafa K. ile aynı aileden Mert T. (6), Sema K. (29) ve Umutcan K. (1) yaralandı.

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    Bayram zehir oldu! Küçük Ebrar kazada can verdi

    Kastamonu'da bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

    DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ YİTİRDİ
    Tosya-Kastamonu karayolu Tarlatape köyü mevkiinde, bayram ziyareti için Kastamonu'ya gelen ailenin bulunduğu Mustafa K. (36) idaresindeki Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada sürücü Mustafa K. ile aynı aileden Mert T. (6), Sema K. (29) ve Umutcan K. (1) yaralanırken, 9 yaşındaki Ebrar T. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

    CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
    Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Mustafa K., Mert T., Sema K. ve Umutcan K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Bayram ziyaretine giden ailenin bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
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