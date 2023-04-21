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    • Yaşam
    • 21.04.2023 13:29
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    • 21.04.2023 13:50
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    Depremzede çocukların bayram sevinci Minika'dan: Yüzlerinden gülümseme eksik olmadı

    Türkiye'yi derinden sarsan "Asrın Felaketi"nin ardından bölgede yaraları sarmak için seferber olan Turkuvaz Medya, depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika, Kahramanmaraş ve Hatay'da kurduğu oyun çadırları ile çocukların hayatına dokundu. Bayramın ilk gününde de çocukların yanında olan Minika, kurduğu oyun alanıyla çocukların yüzlerini güldürdü.

    takvim.com.tr
    Depremzede çocukların bayram sevinci Minika’dan

    Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından çocuklar için harekete geçen Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika, Kahramanmaraş ve Hatay'da kurduğu oyun çadırları ile çocukların hayatına dokundu.

    "ÇOCUK İFTARI" YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
    Ramazanın ilk günü "Çocuk İftarı" düzenlenen çadırlarda, 400 çocuğa köfte-ekmek, ayran ve çok özlediklerini söyledikleri patates kızartması dağıtıldı. Yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle ramazanı karşılayan çocuklar, iftar sonrasında düzenlenen film gösterimine katıldı.



    Çocuklar, psikososyal destek ve nitelikli vakit geçirmeleri sağlanan çadırlarda, Karagöz-Hacivat, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izliyor, yüzlerce oyun ve oyuncağa erişebiliyor.

    BAYRAM SEVİNCİ MİNİKA'DAN
    Minika, bayram boyunca da afet bölgesinde çocukların yüzü güldürebilmek adına keyifli aktiviteleri hayata geçiriyor.

    Bölgede kurulan oyun çadırı çocukların, bayramı yüzlerinde tebessümle geçirmelerini sağlıyor.

        Ellerinde balonlarla, oyun alanının keyfini çıkaran çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

        Afet bölgesinde faaliyetleriyle Ramazan boyunca çocukları yalnız bırakmayan Minika, bayramda da çocukları unutmadı.

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        Haberler Yaşam Depremzede çocukların bayram sevinci Minika'dan: Yüzlerinden gülümseme eksik olmadı
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