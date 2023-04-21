Depremzede çocukların bayram sevinci Minika'dan: Yüzlerinden gülümseme eksik olmadı

Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından çocuklar için harekete geçen Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika, Kahramanmaraş ve Hatay'da kurduğu oyun çadırları ile çocukların hayatına dokundu.
"ÇOCUK İFTARI" YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Ramazanın ilk günü "Çocuk İftarı" düzenlenen çadırlarda, 400 çocuğa köfte-ekmek, ayran ve çok özlediklerini söyledikleri patates kızartması dağıtıldı. Yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle ramazanı karşılayan çocuklar, iftar sonrasında düzenlenen film gösterimine katıldı.
Çocuklar, psikososyal destek ve nitelikli vakit geçirmeleri sağlanan çadırlarda, Karagöz-Hacivat, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izliyor, yüzlerce oyun ve oyuncağa erişebiliyor.
BAYRAM SEVİNCİ MİNİKA'DAN
Minika, bayram boyunca da afet bölgesinde çocukların yüzü güldürebilmek adına keyifli aktiviteleri hayata geçiriyor.
Bölgede kurulan oyun çadırı çocukların, bayramı yüzlerinde tebessümle geçirmelerini sağlıyor.