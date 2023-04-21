Depremzede çocukların bayram sevinci Minika'dan: Yüzlerinden gülümseme eksik olmadı

Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından çocuklar için harekete geçen Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika, Kahramanmaraş ve Hatay'da kurduğu oyun çadırları ile çocukların hayatına dokundu.

"ÇOCUK İFTARI" YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Ramazanın ilk günü "Çocuk İftarı" düzenlenen çadırlarda, 400 çocuğa köfte-ekmek, ayran ve çok özlediklerini söyledikleri patates kızartması dağıtıldı. Yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle ramazanı karşılayan çocuklar, iftar sonrasında düzenlenen film gösterimine katıldı.