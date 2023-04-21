Bayburt’ta köydeki 3 ev, 6 ahır ve 4 samanlık yandı

Bayburt'un Mutlu köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 4 samanlık yandı.

3 EV KÜLE DÖNDÜ

Bayburt merkeze bağlı Mutlu köyünde park halindeki traktörde çıkan yangın, yakınındaki evlere sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın da 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık, 3 tandır evi ve traktör kullanılamaz hale geldi.