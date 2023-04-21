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    • Yaşam
    • 22.04.2023 06:23
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    • 22.04.2023 06:23
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    Bayburt’ta köydeki 3 ev, 6 ahır ve 4 samanlık yandı

    Bayburt'un Mutlu köyünde park halindeki traktörde çıkan yangın, büyüyerek yakınındaki binalara sıçradı. Yangında 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık, 3 tandır evi ve traktörün kullanılamaz hale gelirken, alevler ekiplerce söndürüldü.

    AJANSLAR
    Köy alevler arasında kaldı

    Bayburt'un Mutlu köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 4 samanlık yandı.

    3 EV KÜLE DÖNDÜ
    Bayburt merkeze bağlı Mutlu köyünde park halindeki traktörde çıkan yangın, yakınındaki evlere sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın da 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık, 3 tandır evi ve traktör kullanılamaz hale geldi.

    Yangına bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

    YETKİLİLER BÖLGEDE
    Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu.

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    Haberler Yaşam Bayburt’ta köydeki 3 ev, 6 ahır ve 4 samanlık yandı
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