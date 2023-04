Eğitim şart! Müdür vekilinden veliye demir çubukla saldırı!

GÖNLÜMÜZ ZENGİN

Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gönüllülerle iftarda bir araya geldi. "Devletimizle birlikte gönüllülerin, sivil toplum örgütü mensuplarının dünyanın her yerine ektiği sevgi tohumları bu kez Türkiye'de yeşerdi. Bu zor süreçte, her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi, en büyük tesellimiz" dedi.