Eğitim şart! Müdür vekilinden veliye demir çubukla saldırı!





1.9 MİLYON DEVRETTİ

5+1 Bilen çıkmayınca bir milyon 987 bin lira devretti. 5 bilenler 66 bin 513'er, 4+1 bilenler 950'şer, 4 bilenler 85'er, 3+1 bilenler 51'er, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 20'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.



REKOR'DR'MEN

İzmir SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iki kadın hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Aileleri organlarını bağışlamaya karar verdi. Prof. Dr. Erhan Tatar başkanlığındaki 50 kişilik ekip harekete geçti. Hastalar belirlendi. Kalp, karaciğer, akciğer, ince bağırsak ve kornealardan oluşan toplam 10 organ aynı anda hastalara nakledildi. Ekip tam 48 saati ameliyathanede geçirdi. Prof. Tatar, "Bizim için yorucu geçti ama 48 saatin sonunda 10 hastanın yeniden hayata tutunmasına fırsat verdik. Bu gurur hepimizin" dedi.



İTALYA'YI KARIŞTIRDI

İtalya'nın kuzeyindeki Trentino bölgesinde yaşayan Andrea Papi (26), ormanda koşuya çıktı. Bu sırada bir ayının saldırısına uğradı. Ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Papi, İtalya'da modern zamanlarda bir ayı tarafından öldürülen ilk kişi olarak da tarihteki yerini aldı. Olay sonrası Trentino- Alto Adige Bölge Başkanı Maurizio Fugatti, Papi'ye saldıran ayının öldürülmesi yönünde karar çıkardı. Ancak hayvanseverler ayaklandı. İtiraz üzerine ayı önce mahkemeye çıkarıldı, yargılandı, hapse atıldı!



ÇOK ACAYİP

Rize'deki Anzer Yaylası'nda, eski Derepazarı Belediye Başkanı Yakup Samangül'ün evine giren ayı ortalığı talan etti. Arı kovanlarındaki balları yedi. Evin altını üstüne getirdi. Samangül ise "Ayı, petekleri parçalamış, bir damla bal bırakmamış. Evi de yıkmış. Ne yapalım olan oldu. Karnı doyduysa sorun değil, helal olsun" dedi. MUSTAFA BAYRAK



120 MİLYON 265 BİN TL'LİK İSKELET!

İsviçre'de 67 milyon yaşındaki Tyrannosaurus Rex (T-Rex) cinsi dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarıldı. 6,2 milyon dolara alındı. Tarihi iskeletin, ismi gizlenen Avrupalı özel koleksiyoncuya satıldığı açıklandı. 12 m. uzunluğunda ve 4 m. yüksekliğindeki iskelet, "en muhteşem T-Rex iskeletlerinden biri" olarak biliniyor.



KANLI ORTAK ELDE

Antalya'da mimar Zehra Çatal, ortağı Yılmaz Fahrioğlu'nun saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Tam 1 aydır firarda olan katil, yakalandı. Evinde ise 1 kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca ve av tüfeği çıktı.

BAYRAMDA YAĞMUR VAR

Meteoroloji'den kötü haber! Tüm Türkiye'de sağanak görülecek. İstanbul, 2 gün yağışlı...

İLK KİRAZ 800 TL

Kuzey Yarım Küre'deki ilk kiraz hasadı, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapıldı. Kilosu, açık artırmayla 800 liradan satıldı.