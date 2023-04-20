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    Eğitim şart! Müdür vekilinden veliye demir çubukla saldırı!

    Müdür vekili, tartıştığı veliye demir çubukla saldırdı. Kan revan içinde kalan baba tedavi sonrası soluğu karakolda aldı. İşte sizler için derlediğimiz 20 Nisan tarihli yaşam haberleri...

    Eğitim şart!

    Antalya Alanya'da çocuğunun sınıfını değiştirme talebi kabul edilmeyen Ahmet Bayar ile okulun müdür vekili E. Başyiğit arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, talebi reddedilen veli, Başyiğit'e vazo fırlattı. Vekil müdür de Bayar'a zımbayı attı.

    Kafası yarılan Bayar'ın iddiasına göre ardından kapının arkasında duran demir çubuğu alıp rest gele vurmaya başladı.

    Kanlar içinde kalan Bayar, hastaneye kaldırıldı. Başına 15 dikiş atıldı. Tedavi sonrası karakola giden Bayar, "Eşimle birlikte okula gittik. Ricamızı ilettik. Karşı çıktı. Ben de tepki gösterince aramızda arbede yaşandı. Bir anda nereden aldıysa demir çubukla başıma ve belime vurmaya başladı. Odada öyle bir suç unsurunun ne işi var?" diyerek şikayetçi olduğunu anlattı...



        ALMANCA P'REN'SİBİ
        İngiltere Kralı Charles, Almanya ziyaretinde Almanca konuşmasıyla dikkat çekti. Bu konuşmanın, mesaj niteliğinde olduğu iddia edildi. Prens Harry de önceki akşam Berlin'deki Invictus Games etkinliği için kamera karşısına geçti. Video bağlantısında Almanca olarak seslendi. Yaklaşık 30 dakikalık konuşmada Almanca kelimeleri hiç teklemedi. Alman medyası büyük ilgi gösterdi.



        APPLEBANK
        Amerikan teknoloji devi Apple, finans dünyasına "merhaba" dedi. Apple, bir süre önce 'Şimdi al sonra öde' hizmetiyle neredeyse bir banka gibi faaliyete girişti. Bir süre önce de sınırlı sayıda kullanıcısına Apple Card verdi. Bu kart ile müşterilerin kâr edeceği bildirildi. Yıllık yüzde 6.90'a kadar faiz vermeyi garanti etti. Kişi başı 250 bin dolarlık mevduat hakkı verileceği bildirildi.



        BU CADDELER PARA BASIYOR
        Dünya genelinde en pahalı caddeliri araştıran Cushman & Wakefield, 2023 yılı raporunu yayınladı. Araştırmada, lüks sektörlerle bağlantılı olan merkez noktalardaki kiralar dikkate alındı.

            Buna göre, New York'un Beşinci Caddesi yıllık metrekare fiyatı 21 bin 76 euro ile ilk sırada yer aldı.

            Hong Kong Tsim Sha Tsui'nin 15 bin 134 euro ile ikinci, Milano Via Montenapoleone'nin ise 14 bin 547 euro ile üçüncü olduğu açıklandı. Dünyaca ünlü mağazaların bulunduğu İstiklal Caddesi ise listenin 30. basamağına yazıldı. Kiraların metrekare fiyatının 1.175 euro olduğu açıklandı.



            GÖNLÜMÜZ ZENGİN
            Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gönüllülerle iftarda bir araya geldi. "Devletimizle birlikte gönüllülerin, sivil toplum örgütü mensuplarının dünyanın her yerine ektiği sevgi tohumları bu kez Türkiye'de yeşerdi. Bu zor süreçte, her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi, en büyük tesellimiz" dedi.



                DEHŞETİ ÇEKMiŞ
                Muğla Milas'ta müzisyen 18 yaşındaki Zehra Bayır, 8 ay önce çalıştığı eğlence mekanında işletme sahipleri tarafından ücretini alamadı. Tartıştığı İlimder İlter, Ömer İlter, garson Ünal Karakülah, Bayır'ı başına sert bir cisimle vurarak hayattan kopardı.

                Cesedini de bahçedeki havuza attı. 3 kişinin tutuklandığı olayla ilgili iddianamede, sanık işletmecilerden İlimder İlter'in telefonunun galerisinde, Bayır'ın sudan çıkartılmadan önce havuzda yatar vaziyette 5 saniyelik video kaydı ile 2 fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.



                KARA TUZAK
                Denizli'de 2 çocuk annesi Kerzi Y. (40), 18 yıllık eşi Gökhan Y.'nin (40) kendisini aldattığını öğrenince çıldırdı. Özbek sevgilisi ve ondan doğan 2 aylık bebeği H.Y.'ye asit fırlattı. Kayıplara karıştı. Evinde kıskıvrak yakalandı. Özbek kadının tedavisinin devam ettiği, 2 aylık bebeğin ise hayati tehlikesinin sürdüğü anlaşıldı. Tutuklanan caninin tanınmamak için kara çarşaf giydiği, giriş ve daire kapısını çaldıktan sonra anneyi biber gazıyla etkisiz hele getirerek bebeği asitle ağır yaraladığı ortaya çıktı.



                    TEMIZLİK FACİASİ
                    İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın 3. katında oturan Aysel Gümüşcü (48), önceki gün bayram temizliği için evin pencere camlarını silerken dengesini kaybetti. Beton zemine düşerek kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gümüşcü, dün namazın ardından toprağa verilirken çocukları tabutun başından ayrılamadı.



                    KRİTO FARUK GELIYOR
                    Kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiyi 356 milyon lira dolandırdı. Yurt dışına kaçtı. Hakkında yakalama kararı çıktı. Arnavutluk'ta yakalanan zanlının Türkiye'ye iadesi onaylandı. 1 yıl 3 ay 10 günlük firarı son bulan Kripto Faruk'un bugün ülkeye getirileceği açıklandı. Özer, ardından önce emniyette sorgulanacak sonra hakkındaki soruşturma ve davalar kapsamında Anadolu Adliyesi'ne getirilecek. Faruk Fatih Özer'in de içinde olduğu 21 şüpheli hakkında 40 bin 540 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor.



                    163 MİLYON DEVRETTİ
                    6+Joker bilen çıkmayınca 163 milyon 727 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 260 bin 581'er, 4 bilenler 3 bin 776'şar, 3 bilenler 233'er, 2 bilenler 21'er lira alacak.



                        1.9 MİLYON DEVRETTİ
                        5+1 Bilen çıkmayınca bir milyon 987 bin lira devretti. 5 bilenler 66 bin 513'er, 4+1 bilenler 950'şer, 4 bilenler 85'er, 3+1 bilenler 51'er, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 20'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.

                        REKOR'DR'MEN
                        İzmir SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iki kadın hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Aileleri organlarını bağışlamaya karar verdi. Prof. Dr. Erhan Tatar başkanlığındaki 50 kişilik ekip harekete geçti. Hastalar belirlendi. Kalp, karaciğer, akciğer, ince bağırsak ve kornealardan oluşan toplam 10 organ aynı anda hastalara nakledildi. Ekip tam 48 saati ameliyathanede geçirdi. Prof. Tatar, "Bizim için yorucu geçti ama 48 saatin sonunda 10 hastanın yeniden hayata tutunmasına fırsat verdik. Bu gurur hepimizin" dedi.


                        İTALYA'YI KARIŞTIRDI
                        İtalya'nın kuzeyindeki Trentino bölgesinde yaşayan Andrea Papi (26), ormanda koşuya çıktı. Bu sırada bir ayının saldırısına uğradı. Ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Papi, İtalya'da modern zamanlarda bir ayı tarafından öldürülen ilk kişi olarak da tarihteki yerini aldı. Olay sonrası Trentino- Alto Adige Bölge Başkanı Maurizio Fugatti, Papi'ye saldıran ayının öldürülmesi yönünde karar çıkardı. Ancak hayvanseverler ayaklandı. İtiraz üzerine ayı önce mahkemeye çıkarıldı, yargılandı, hapse atıldı!

                        ÇOK ACAYİP
                        Rize'deki Anzer Yaylası'nda, eski Derepazarı Belediye Başkanı Yakup Samangül'ün evine giren ayı ortalığı talan etti. Arı kovanlarındaki balları yedi. Evin altını üstüne getirdi. Samangül ise "Ayı, petekleri parçalamış, bir damla bal bırakmamış. Evi de yıkmış. Ne yapalım olan oldu. Karnı doyduysa sorun değil, helal olsun" dedi. MUSTAFA BAYRAK

                        120 MİLYON                         265 BİN TL'LİK İSKELET!
                        İsviçre'de 67 milyon yaşındaki Tyrannosaurus Rex (T-Rex) cinsi dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarıldı. 6,2 milyon dolara alındı. Tarihi iskeletin, ismi gizlenen Avrupalı özel koleksiyoncuya satıldığı açıklandı. 12 m. uzunluğunda ve 4 m. yüksekliğindeki iskelet, "en muhteşem T-Rex iskeletlerinden biri" olarak biliniyor.

                        KANLI ORTAK ELDE
                        Antalya'da mimar Zehra Çatal, ortağı Yılmaz Fahrioğlu'nun saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Tam 1 aydır firarda olan katil, yakalandı. Evinde ise 1 kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca ve av tüfeği çıktı.

                        BAYRAMDA YAĞMUR VAR
                        Meteoroloji'den kötü haber! Tüm Türkiye'de sağanak görülecek. İstanbul, 2 gün yağışlı...

                        İLK KİRAZ 800 TL
                        Kuzey Yarım Küre'deki ilk kiraz hasadı, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapıldı. Kilosu, açık artırmayla 800 liradan satıldı.

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                        Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
                        Haberler Yaşam Eğitim şart! Müdür vekilinden veliye demir çubukla saldırı!
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