Sultanahmet Camii'nde 5 yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Minarelerinden aydınlatma sistemine, çinilerinden halılarına kadar yenilenen cami açılış için artık saatler sayıyor. 2018 yılında başlayan çalışmaların son 5 aylık döneminde cami ziyarete ve ibadete kapatılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sultanahmet Camii'nin Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden ibadete açılacağını duyurdu.
"BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜNDE YENİDEN İBADETE AÇIYORUZ"
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sultanahmet Camii'ni Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yeniden ibadete açıyoruz. Tarihi caminin açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz" dedi.
"20 BİNDEN FAZLA İZNİK ÇİNİSİNİN TEK TEK BAKIMLARI YAPILDI"
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, "2018'in ocak ayında fiziki olarak restorasyona başladığımız bu yerde, 2 ay gibi o platformun kurulması, şimdi de 2 buçuk ayda sökülürken ziyarete kapatmak zorunda kaldık. 5 sene içerisinde 5 aylık bir kapatma durumumuz söz konusuydu. Kurmuş olduğumuz platformun üstüne 32 metre yüksekliğinde bir iş iskelesi kurarak kubbe koduna ulaştık. Kubbedeki kuşak yazılarından, temizlik işlerinden, derz temizliğinden, bakımından ve pencerelerdeki içlik ve dışlık diye tabir ettiğimiz kapakların da değişmesini sağladık. Bu camimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi içerisinde 20 binden fazla İznik Çinisi'ni barındırması. Tüm bu çinilerin tek tek bakımlarını yaptık, eksik olanları tümleme metoduyla tamamladık. Bunların hepsini de onaylı projeler doğrultusunda yaptık" dedi.