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    • Yaşam
    • 19.04.2023 19:55
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    • 19.04.2023 19:55
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    Bakan Kurum ile vatandaş arasında gülümseten 'TOKİ' diyaloğu: “Bana TOKİ çıktı bugün öğrendim”

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul'un Kartal ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. TOKİ konutları kurasında hak sahibi olduğunu belirten 52 yaşındaki esnaftan MeltemTopgül, Bakan Kurum'u görünce heyecanı gizleyemeyerek, "Bana TOKİ çıktı bugün öğrendim. Avrupa Yakası. Vallahi heyecandan konuşamıyorum. Başka türlü emekli olarak ev sahibi olamazdım." dedi. Bakan Kurum Bakan Kurum ise hayırlı olsun dileğinde bulundu.Yaşanan o diyalog anları görenleri gülümsetti.

    takvim.com.tr
    Bakan Kurum’u gören vatandaşın TOKİ sevinci!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Sayın Murat Kurum, İstanbul'un Kartal ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

    "BANA TOKİ ÇIKTI BUGÜN ÖĞRENDİM"
    Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Kurum'un, bir bijuteri dükkânında 52 yaşındaki Meltem Topgül ile yaşadığı diyalog dikkati çekti. Meltem Topgül, Bakan Kurum'u görünce heyecanı gizleyemeyerek, "Bana TOKİ çıktı bugün öğrendim. Avrupa Yakası. Vallahi heyecandan konuşamıyorum. Avrupa Yakası çıktı çok mutluyum. Başka türlü emekli olarak ev sahibi olamazdım" dedi.

    "BAŞKA TÜRLÜ EV SAHİBİ OLMAM MÜMKÜN DEĞİL"

    Bakan Kurum, Topgül'e "Ne zaman emekli oldunuz?" diye sordu. Topgül de, "SSK'dan, fabrikadan emekliyim. Başka türlü ev sahibi olmam bu şartlarda mümkün değil" yanıtını verdi. Bakan Kurum, hayırlı olsun diyerek, kendisini tebrik edip dükkândan ayrıldı. Yaşanan o diyalog anları görenleri gülümsetti.

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    Haberler Yaşam Bakan Kurum ile vatandaş arasında gülümseten 'TOKİ' diyaloğu: “Bana TOKİ çıktı bugün öğrendim”
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