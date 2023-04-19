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    • Yaşam
    • 19.04.2023 17:41
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    • 19.04.2023 17:41
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    Ayasofya Camii 'bayram hazırlığı' nedeniyle 5 saat kapalı kalacak!

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Ayasofya Camii'nin, Ramazan Bayramı nedeniyle yapılacak temizlik çalışması kapsamında 5 saat boyunca kapalı olacağı duyuruldu.

    takvim.com.tr
    Ayasofya Camii’nde bayram hazırlığı: 5 saat kapalı kalacak!

    Ayasofya Camii, Ramazan bayramı nedeniyle yapılacak temizlik kapsamında 5 saat ziyarete kapalı kalacak.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Bayram Namazı hazırlıklarına başlanmıştır. Yapılacak genel temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan perşembe (Arife ) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz" İfadelerine yer verildi.

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    Haberler Yaşam Ayasofya Camii 'bayram hazırlığı' nedeniyle 5 saat kapalı kalacak!
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