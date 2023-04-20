Tokat, Elazığ, Zonguldak BAYRAM NAMAZI SAATLERİ! Diyanet İL İL 2023 namaz vakitleri! Tokat, Elazığ, Zonguldak bayram namazı vakitleri!

Ramazan Bayramı namaz vakitleri yayınlandı. Ramazan ayının sona ermesiyle Ramazan Bayramı kutlanacak. İşte Diyanet il il bayram namazı vakitleri...
TOKAT, ELAZIĞ, ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ
Tokat: 06.19
Elazığ: 06.10
Zonguldak: 06.37
İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ 2023
"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31