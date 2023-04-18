MNG, Yurtiçi, PTT, Aras Kargo arefe günü, bayramda açık mı? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ! Arefe ve bayramda kargolar açık olacak mı?

Ramazan Bayramı 21 Nisan, arefe günü ise 20 Nisan tarihine denk gelecek.Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rmazan Bayramı'nda kargolar açık mı sorusu yer alıyor. İşte detaylar...
AREFE GÜNÜ KARGOLAR YARIM GÜN MÜ?
Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan'da gerçekleşecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 21 Nisan olacak. Arefe günü bazı kargo şirketleri öğle saatine kadar dağıtım yapabiliyor. Konu hakkında henüz kargo şirketlerinden bir açıklama gelmedi.
KARGO ŞİRKETLERİ TELEFON NUMARALARI
Detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.
Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;
Aras Kargo: 444 25 52
Yurtiçi Kargo: 444 99 99
MNG Kargo: 0(850) 222 06 06
Sürat Kargo: 0850 202 0 202
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.