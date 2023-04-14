Voleybolcu Julia Ituma'nın sır ölümü! Telefonunda 'Hoşça kalın' yazılı fotoğrafa ulaşıldı

Korkunç olay dün sabah saatlerinde İstanbul Üsküdar'da yaşandı. İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı, çarşamba akşamı CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Takım oyuncuları spor salonunun yanındaki otele alındı.
Takımın Nijeryalı oyuncusu Julia Ituma da (18) 6'ncı kattaki 607 numaralı odadaydı. Ancak akşam 22.49'da odasından çıktı. Saat 23.55'e kadar telefonla konuştu, koridorda dolandı.
05.31'de ise pencereden atladı, otelin önündeki tenteye çakıldı! Olay yerinde can veren sporcunun telefonundan 'Hoşça kalın dostlar' anlamına gelen 'Bye Bye Guys' yazılı fotoğraf çıktı.