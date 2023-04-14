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    Voleybolcu Julia Ituma'nın sır ölümü! Telefonunda 'Hoşça kalın' yazılı fotoğrafa ulaşıldı

    Voleybolcu Julia Ituma, geleceğin yıldızı olarak gösterildi! Çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi için İstanbul’a geldi. Maçın ardından odasından atlayarak intihar etti! Olayla ilgili soruşturma derinleşti. Telefonunda ‘Hoşça kalın’ yazılı fotoğrafa ulaşıldığı belirlendi...

    Dehşete düştük!

    Korkunç olay dün sabah saatlerinde İstanbul Üsküdar'da yaşandı. İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı, çarşamba akşamı CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Takım oyuncuları spor salonunun yanındaki otele alındı.

    Takımın Nijeryalı oyuncusu Julia Ituma da (18) 6'ncı kattaki 607 numaralı odadaydı. Ancak akşam 22.49'da odasından çıktı. Saat 23.55'e kadar telefonla konuştu, koridorda dolandı.

    05.31'de ise pencereden atladı, otelin önündeki tenteye çakıldı! Olay yerinde can veren sporcunun telefonundan 'Hoşça kalın dostlar' anlamına gelen 'Bye Bye Guys' yazılı fotoğraf çıktı.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ituma'nın kesin ölüm nedeninin otopsi raporunun ardından belli olacağı vurgulandı. Igor Gorgonzola Novara takımı ise yıkıldı! Dün ülkelerine dönen oyuncuların üzgün halleri dikkatlerden kaçmadı. YUNUS EMRE KAVAK-ARZU KAYA - MUSTAFA BAKIRHAN



        GELECEĞİN YILDIZIYDI
        Julia Ituma, Milano'da Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 11 yaşında voleybola başladı, geleceğin yıldızı olarak gösterildi. 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya şampiyon olurken, Ituma en değerli oyuncu seçildi.

        İŞTE SON GÖRÜNTÜSÜ
        Olayla ilgili kamera kayıtları da incelemeye alındı. Buna göre Ituma 22.49'da 607 numaralı odasından çıktı. Telefonla konuştuktan sonra 23.55'te odasına giriş yaptı. Saatler sonra da pencereden atladı.

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        Emlak Konut
        Haberler Yaşam Voleybolcu Julia Ituma'nın sır ölümü! Telefonunda 'Hoşça kalın' yazılı fotoğrafa ulaşıldı
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