Voleybolcu Julia Ituma'nın sır ölümü! Telefonunda 'Hoşça kalın' yazılı fotoğrafa ulaşıldı





GELECEĞİN YILDIZIYDI

Julia Ituma, Milano'da Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 11 yaşında voleybola başladı, geleceğin yıldızı olarak gösterildi. 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya şampiyon olurken, Ituma en değerli oyuncu seçildi.