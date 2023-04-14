Adana'da şok olay! Sandalye üzerinde ölü bulundu

Adana'da İsa Keklik isimli bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde, İsa Keklik'ten haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, İsa Keklik'in evinin açılması için çilingir çağırdı.
SANDALYE ÜZERİNDE ÖLÜ BULUNDU
Eve giren ekipler, Keklik'i sandalyede hareketsiz yatar halde buldu.
Sağlık ekiplerince durumu kontrol edilen Keklik'în öldüğü belirlendi.
Yapılan çalışmaların ardından Keklik'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı.