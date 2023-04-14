İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara’nın oyuncusu Julia Ituma intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!
İstanbul'a maç için gelen İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara'nın yıldızı Julia Ituma, kaldığı otelin 6. Katından atlayarak yaşamına son verdi. Ituma'nın son mesajı ortaya çıktı.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un forma giydiği İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımı, önceki gün İtalya'da Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendiği CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı için İstanbul'a geldi.
Takım maçın oynanacağı Üsküdar'daki Burhan Felek Spor Salonu'nun yakınındaki Volley Otel'e yerleşti. Hürriyet'te yer alan habere göre, önceki akşam oynanan maçta Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından Igor Gorgonzola Novara oyuncuları konakladıkları otele gitti.
ARKADAŞI UYUYORDU
Dün sabah saat 05.30 sıralarında otelin önünde kadın cesedi bulundu. Polis, kadının otelin 6. katındaki 607 numaralı odada kalan Igor Novara'nın 18 yaşındaki yıldız oyuncusu Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma olduğunu belirledi. Ituma'nın düştüğü yerde ayakkabıları da bulundu.
Ituma'nın düştüğü sırada takım arkadaşının odada uyuduğu belirlendi. Polis, olayın intihar olduğunu değerlendirirken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Yıldız oyuncu Julia Ituma'nın oda arkadaşı İspanyol Lucia Varela Gomez, alınan ifadesinde, "Saat 01.30 kadar konuştuk. Sonra ben uyudum. Sabah düştüğünden haberdar oldum" dediği öğrenildi.