Üsküdar’da bıçaklı saldırgan dehşeti: Bir kadın bakkal sahibini bıçakladı | Market savaş alanına döndü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan M. K., ambulansla Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının marketin önündeki görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, elinde bıçakla bir şeyler söyleyen kadının yaya olarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.