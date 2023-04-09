Gabonlu Dina'nın sır cinayetinde zanlı 3. kez gözaltında!

Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Bu karar kamu vicdanını yaralar" ifadesini kullandı. Dün ise yeni bir gelişme yaşandı. Olay gecesi Dina'yı takip ettiği belirlenen ve çelişkili ifadeler veren D.A üçüncü kez gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürüyor.