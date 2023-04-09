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    Gabonlu Dina'nın sır cinayetinde zanlı 3. kez gözaltında!

    Gabonlu Dina, katledildi! Sır cinayet hala çözülemedi. Şüphelilerden D.A.’nın olay gecesi aracından inen genç kızı takip ettiği belirlendi. Çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken D.A hakkında 3. kez gözaltı kararı verildi

    Dina için adalet!

    Korkunç olay, 26 Mart'ta Karabük'te yaşandı. Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Filyos Çayı'nda cansız bedenine ulaşıldı.

    Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Hepsi serbest kaldı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli D.A ise 'aile bireyleri engelli olduğu için' yine serbest bırakıldı!

    Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Bu karar kamu vicdanını yaralar" ifadesini kullandı. Dün ise yeni bir gelişme yaşandı. Olay gecesi Dina'yı takip ettiği belirlenen ve çelişkili ifadeler veren D.A üçüncü kez gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

        PTT İDDİALARI REDDETTİ
        Dina, annesine attığı mesajda kargo çalışanlarının tacizine uğradığını söyledi. PTT A.Ş. Dina'ya mesaj attıkları iddia edilen 2 PTT çalışanıyla ilgili suçlamaları reddetti. "Şirketimiz personeli hakkında Savcılık tarafından tam zamanlı serbestlik kararı verilmiştir" dedi.

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        Haberler Yaşam Gabonlu Dina'nın sır cinayetinde zanlı 3. kez gözaltında!
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