Gabonlu Dina'nın sır cinayetinde zanlı 3. kez gözaltında!

Korkunç olay, 26 Mart'ta Karabük'te yaşandı. Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Filyos Çayı'nda cansız bedenine ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Hepsi serbest kaldı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli D.A ise 'aile bireyleri engelli olduğu için' yine serbest bırakıldı!
Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Bu karar kamu vicdanını yaralar" ifadesini kullandı. Dün ise yeni bir gelişme yaşandı. Olay gecesi Dina'yı takip ettiği belirlenen ve çelişkili ifadeler veren D.A üçüncü kez gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürüyor.