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    • Yaşam
    • 12.04.2023 19:02
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    • 12.04.2023 19:12
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    Son dakika: İstanbul surlarında çökme: 1 kişi yaralandı

    Son dakika haberi... Fatih'te tarihi surlarda çökme meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı olayda, itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

    AJANSLAR
    Fatih’te tarihi surlarda çökme: 1 yaralı

    Son dakika haberi...Saat 18.30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi surlarda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çökme yaşanan bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul surlarında çökme: 1 kişi yaralandı
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