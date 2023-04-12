Son dakika: İstanbul surlarında çökme: 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi...Saat 18.30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi surlarda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çökme yaşanan bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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