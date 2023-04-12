Son dakika haberi...Saat 18.30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi surlarda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çökme yaşanan bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- Yaşam
- 12.04.2023 19:02
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- Son Güncelleme:
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- 12.04.2023 19:12
Son dakika: İstanbul surlarında çökme: 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Fatih'te tarihi surlarda çökme meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı olayda, itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.
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