Çiftlikbank'ın 'Kara Kutusu' hakim karşısında: "Ben suçlu değilim"

Çocuklardan balkona çıkmayı başaran Hacı Mehmet itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 3 yaşındaki Eylül ise hayatını kaybetti. Eylül'ü kurtarmak için yanan odaya giren anne Şerife Canyakar ağır yaralandı.



KONYA'DA KORKUNÇ KAZA

Konya Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Menal Şahade (30) çocuğu İ.Ş. (5) ile tramvay yolundan caddenin karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Adliye'den merkez istikametine seyir halinde olan tramvay çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tramvay altında sıkışan İ.Ş.'yi kurtardı ama anne hayatını kaybetti.



HÜCRESİNDE İNTİHAR ETTİ

Çanakkale'de eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförünü öldüren ve ardından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ufuk Akçekaya, dün akşam tek kişilik odasında ölü bulundu. Akçekaya, arkasında intihar notu bıraktıktan sonra kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Olayl ilgili soruşturma başlatıldı.

'YALI'NIZCA YABANCIYA

İstanbul Boğazı'ndaki yalılara değer biçilemedi. Kira fiyatları ise duyanları şok etti! Onlardan biri de merhum Faruk Erengül'e ait yalı dairesiydi. Kısa süre önce hayatını kaybeden Erengül'e ait apartmandaki altı daireden biri, kiralık olarak ilana verildi. Erengül Ailesi dubleks olan yalı dairesi için 150 bin TL kira istedi. 1 yıllık kiranın da peşin olarak ödeneceğini talep etti. Daireyi kiralamak isteyen Kanada vatandaşı bir çift aile ile temasa geçti. Bir yıllık kira bedeli olan 1 milyon 800 bin TL'yi de hazır etti. Ancak aile, çiftin Türk olduğunu öğrenince vazgeçti "Bizim dairemiz sadece yabancı uyruklu vatandaşlara kiralık. Türk kiracı istemiyoruz" yanıtı verdi.