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    Çiftlikbank'ın 'Kara Kutusu' hakim karşısında: "Ben suçlu değilim"

    Çiftlikbank vurgununun patronu Mehmet Aydın’ı Uruguay’da ağırlayan ve 537 bin dolar alan O.N.K., suçlu olmadığını iddia etti. Tosuncuk’un kara kutusu tutuklandı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Gün’aydın’!

    Çiftlik Bank davalarında baş sanığı Mehemt Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu ve 'Kara Kutusu' olan ve Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen O.N.K., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde; Mehmet Aydın ile sosyal medyadan tanıştığını ve Uruguay'da Aydın ile ailesine danışmanlık yaptığını bu danışmanlık kapsamında Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar aldığını söyledi.

    K., Çiftlikbank'ın kurulduğu tarihte Uruguay'da olduğunu, Çiftlikbank ile ilgisi olmadığını öne sürerek ele geçirilen Bitcoin cihazlarını bilmediğini, paralarla ilgili bilgisinin olmadığını iddia etti. Paraguay'a hiç gitmediğini belirten Kaya, Pabipark veya başka herhangi bir şirkette Aydın ile ortaklığının olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Şüpheli K., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
    Seda Nur GÜNAYDIN

    EVDE YANGIN DEHŞETİ
    Kayseri'nin Erkilet mahallesinde bir binanın 6. katında yangın çıktı. Anne Şerife Canyakar ile çocukları Hacı Mehmet (11) ile Eylül (3) daireden çıkamadı.

    Çocuklardan balkona çıkmayı başaran Hacı Mehmet itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 3 yaşındaki Eylül ise hayatını kaybetti. Eylül'ü kurtarmak için yanan odaya giren anne Şerife Canyakar ağır yaralandı.

    KONYA'DA KORKUNÇ KAZA
    Konya Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Menal Şahade (30) çocuğu İ.Ş. (5) ile tramvay yolundan caddenin karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Adliye'den merkez istikametine seyir halinde olan tramvay çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tramvay altında sıkışan İ.Ş.'yi kurtardı ama anne hayatını kaybetti.

    HÜCRESİNDE İNTİHAR ETTİ
    Çanakkale'de eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförünü öldüren ve ardından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ufuk Akçekaya, dün akşam tek kişilik odasında ölü bulundu. Akçekaya, arkasında intihar notu bıraktıktan sonra kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Olayl ilgili soruşturma başlatıldı.

    'YALI'NIZCA YABANCIYA
    İstanbul Boğazı'ndaki yalılara değer biçilemedi. Kira fiyatları ise duyanları şok etti! Onlardan biri de merhum Faruk Erengül'e ait yalı dairesiydi. Kısa süre önce hayatını kaybeden Erengül'e ait apartmandaki altı daireden biri, kiralık olarak ilana verildi. Erengül Ailesi dubleks olan yalı dairesi için 150 bin TL kira istedi. 1 yıllık kiranın da peşin olarak ödeneceğini talep etti. Daireyi kiralamak isteyen Kanada vatandaşı bir çift aile ile temasa geçti. Bir yıllık kira bedeli olan 1 milyon 800 bin TL'yi de hazır etti. Ancak aile, çiftin Türk olduğunu öğrenince vazgeçti "Bizim dairemiz sadece yabancı uyruklu vatandaşlara kiralık. Türk kiracı istemiyoruz" yanıtı verdi.

        İNSANLIK HARE'KEDİ'
        İstanbul'da Yağmur Üstündağ Türkeli, sokakta iki bacağında da yara olan kediyi fark etti. Hemen veterinere gitti. Bir bacağı ampute edilen diğerine ise protez takılan kediye Mine ismini verdi. 1.5 yaşındaki kedi için yuva aradığını söyleyen Türkeli, "Mine Türkiye'nin biri protez 3 bacaklı ilk kedisi. İsteyenler oluyor ama çok bilinçli olması, onun psikolojisinden anlaması lazım. Çünkü yaşadığı travmalara bağlı korkuları var. Şefkatle yaklaşılması lazım. Çok güzel bir yuva arıyoruz" dedi.

        'EŞ'ARET PARMAĞI
        Kıskançlık krizi, davalık etti. Şaşkına çeviren olayın adresi Denizli'ydi. E.S., boşandığı eşi M.K.'nın 2 aydır Serpil Gündüz'le aşk yaşadığını öğrendi. 8 Aralık'ta Gündüz'ün evine gitti. Yaşanan kavgada genç kadının parmağını ısırdı, kopartma noktasına getirdi. Hakkında 2 yıla kadar hapis istendi. Dehşeti yaşayan Serpil Gündüz, "Avukatı, avukatımı arayıp, davadan vazgeçmem için para teklif etmiş. Kabul etmeyeceğim. Bana bunu yapanlar kadın ve cezalarını çekmelerini istiyorum" diyerek tepki gösterdi.



        ORUÇ O AN AÇILIR MI?
        Isparta Müftü Yardımcısı Seyit Böğet, Ramazan ayında Alo Fetva Hattı'na özellikle oruç ile ilgili gelen soruları cevaplandırdıklarını söyledi. 'Ezan okunurken iftar açabilir miyiz, yoksa bitmesini mi beklemeliyiz' sorusunun sıkça geldiğini söyleyen Müftü Yardımcısı Böğet, ezan başladığı an orucun açılabileceğini aktardı. 'Her gün niyet etmek zorunda mıyız' sorusunu "Sahura kalkmak niyettir. Sahura kalktığımızda dil ile niyet etmesek bile oruca niyet etmiş oluruz ama dil ile söylemek ayrıca bir güzelliktir" diye açıklayan Müftü Yardımcısı Böğet, 'Oruç tutulmasa da Teravih namazı kılınabilir mi?' sorusuna ise "Evet kılınabilir. Oruç tutmayan birisi Teravih namazı kılabilir ikisi farklı ibadetlerdir" şeklinde açıklık getirdi.



            O GELENEK SÜRÜYOR
            Saraybosna'daki Luzani Camisi'nde mektebe giden çocuklar mukabele okurken ülkede asırlardır korunan ramazan geleneklerinden kadınlar mukabelesi başkentteki Hacı Camisi'nde bu yıl da devam ediyor. İmam Senaid Isakovic, Luzani Camii'nde ilk kez düzenlenen çocuk mukabelesine ilişkin, mektepte yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğunu söyledi. Isakovic, "Bazı imamlar her ramazan çocuk mukabelesi yapıyor. Biz de bu ramazanda başladık. Her gün ikindi namazından sonra mektep öğrencilerimizle mukabele okuyoruz. Çocukların çoğu oruç tutuyor. Bazen yorgun da oluyorlar ancak Kur'an-ı Kerim okumaktan vazgeçmiyorlar. Tabii ki bu bizi mutlu ediyor. çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için çabalamalıyız" ifadelerini kullandı.



            GARİP KARAR
            İstanbul'da 14 yıl önce canice katledilen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, kızının katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar ettiğine inanmadığını bildirdi. Aile, Garipoğlu'nun 'kaçtığı' şüphesiyle mezarın açılmasını talep etti. Avukat Dr. Rezan Epözdemir, iki kez mezarın açılmasını istedi. Bu talep reddedildi.



            'KARAT'MA
            Ticaret Bakanlığı, düğün sezonu öncesi "Tektaş pırlanta" satan kuyumculara yönelik inceleme yaptı. Üç büyük kuyumcunun karatlarına göre açıkladığı fiyat ve indirim oranlarının gerçeği yansıtmayarak, tüketicinin aldatıldığını ortaya çıkardı. Her üç firmanın da fiyatlarda yüzde 50'nin üzerinde indirim yaptığını belirten reklamlar yayınladığı anlaşıldı. Ancak hiç biri, gerçek fiyatı kanıtlayamadı.

            SERTİFİKA UYARISI
            Uzmanlar uyardı: "Bu tür ürünlerin mutlaka sertifikasını alın. Uluslararası güvenilirliğini araştırın. Gerekirse almadan önce kuyumcuda ürünün testini yaptırın"

                156 MİLYON DEVRETTİ
                6+JOKER bilen çıkmayınca 155 milyon 936 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 671 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 908'er, 3 bilenler 189'ar, 2 bilenler 20'şer lira alacak.



                301 BİN DEVRETTİ
                10 BİLEN çıkmayınca 301 bin 941 lira devretti. 9 bilenler 6 bin 403'er, 8 bilenler 454'er, 7 bilenler 89'ar, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 15'er lira alacak.



                GÖZAL'DINA' ALINDI
                Karabük'te Dina Ibouanga'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme yaşandı. D.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Daha önce 3 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan zanlı, tekrar yakalandı. Yeni deliller bulunduğu vurgulandı.

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                Bu FETÖ’ye ışık yakmak değilse nedir?
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