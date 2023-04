Çiftlikbank'ın 'Kara Kutusu' hakim karşısında: "Ben suçlu değilim"

ORUÇ O AN AÇILIR MI?

Isparta Müftü Yardımcısı Seyit Böğet, Ramazan ayında Alo Fetva Hattı'na özellikle oruç ile ilgili gelen soruları cevaplandırdıklarını söyledi. 'Ezan okunurken iftar açabilir miyiz, yoksa bitmesini mi beklemeliyiz' sorusunun sıkça geldiğini söyleyen Müftü Yardımcısı Böğet, ezan başladığı an orucun açılabileceğini aktardı. 'Her gün niyet etmek zorunda mıyız' sorusunu "Sahura kalkmak niyettir. Sahura kalktığımızda dil ile niyet etmesek bile oruca niyet etmiş oluruz ama dil ile söylemek ayrıca bir güzelliktir" diye açıklayan Müftü Yardımcısı Böğet, 'Oruç tutulmasa da Teravih namazı kılınabilir mi?' sorusuna ise "Evet kılınabilir. Oruç tutmayan birisi Teravih namazı kılabilir ikisi farklı ibadetlerdir" şeklinde açıklık getirdi.