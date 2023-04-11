Çiftlikbank'ın 'Kara Kutusu' hakim karşısında: "Ben suçlu değilim"

Çiftlik Bank davalarında baş sanığı Mehemt Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu ve 'Kara Kutusu' olan ve Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen O.N.K., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde; Mehmet Aydın ile sosyal medyadan tanıştığını ve Uruguay'da Aydın ile ailesine danışmanlık yaptığını bu danışmanlık kapsamında Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar aldığını söyledi.
K., Çiftlikbank'ın kurulduğu tarihte Uruguay'da olduğunu, Çiftlikbank ile ilgisi olmadığını öne sürerek ele geçirilen Bitcoin cihazlarını bilmediğini, paralarla ilgili bilgisinin olmadığını iddia etti. Paraguay'a hiç gitmediğini belirten Kaya, Pabipark veya başka herhangi bir şirkette Aydın ile ortaklığının olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Şüpheli K., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Seda Nur GÜNAYDIN
EVDE YANGIN DEHŞETİ
Kayseri'nin Erkilet mahallesinde bir binanın 6. katında yangın çıktı. Anne Şerife Canyakar ile çocukları Hacı Mehmet (11) ile Eylül (3) daireden çıkamadı.
Çocuklardan balkona çıkmayı başaran Hacı Mehmet itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 3 yaşındaki Eylül ise hayatını kaybetti. Eylül'ü kurtarmak için yanan odaya giren anne Şerife Canyakar ağır yaralandı.
KONYA'DA KORKUNÇ KAZA
Konya Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Menal Şahade (30) çocuğu İ.Ş. (5) ile tramvay yolundan caddenin karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Adliye'den merkez istikametine seyir halinde olan tramvay çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tramvay altında sıkışan İ.Ş.'yi kurtardı ama anne hayatını kaybetti.
HÜCRESİNDE İNTİHAR ETTİ
Çanakkale'de eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförünü öldüren ve ardından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ufuk Akçekaya, dün akşam tek kişilik odasında ölü bulundu. Akçekaya, arkasında intihar notu bıraktıktan sonra kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Olayl ilgili soruşturma başlatıldı.
'YALI'NIZCA YABANCIYA
İstanbul Boğazı'ndaki yalılara değer biçilemedi. Kira fiyatları ise duyanları şok etti! Onlardan biri de merhum Faruk Erengül'e ait yalı dairesiydi. Kısa süre önce hayatını kaybeden Erengül'e ait apartmandaki altı daireden biri, kiralık olarak ilana verildi. Erengül Ailesi dubleks olan yalı dairesi için 150 bin TL kira istedi. 1 yıllık kiranın da peşin olarak ödeneceğini talep etti. Daireyi kiralamak isteyen Kanada vatandaşı bir çift aile ile temasa geçti. Bir yıllık kira bedeli olan 1 milyon 800 bin TL'yi de hazır etti. Ancak aile, çiftin Türk olduğunu öğrenince vazgeçti "Bizim dairemiz sadece yabancı uyruklu vatandaşlara kiralık. Türk kiracı istemiyoruz" yanıtı verdi.