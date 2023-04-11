AK Parti Mardin milletvekili adayları tam liste 2023! 28. dönem AK Parti Mardin milletvekili adayları kimler?

AK Parti Mardin milletvekili adayları tam liste halinde yayımlandı. Bu noktada 28. dönem AK Parti Mardin milletvekili adayları kimler sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte AK Parti'nin Mardin'de çıkardığı milletvekili adayları...
AK PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
MARDİN 1 FARUK KILIÇ
MARDİN 2 MUHAMMED ADAK
MARDİN 3 MEHMET AKİF NUHOĞLU
MARDİN 4 ABDULVAHAP ARBAĞ
MARDİN 5 MEHMET SAMSA
MARDİN 6 AYHAN ASLAN
LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU
MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.