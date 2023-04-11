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    • 11.04.2023 09:32
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    AK Parti Mardin milletvekili adayları tam liste 2023! 28. dönem AK Parti Mardin milletvekili adayları kimler?

    28. dönem AK Parti Mardin milletvekili adayları kimler sorusu, AK Parti il il milletvekili aday listesinin açıklanmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte AK Parti Mardin milletvekili adayları tam listesi...

    AK Parti Mardin milletvekili adayları tam liste 2023!

    AK Parti Mardin milletvekili adayları tam liste halinde yayımlandı. Bu noktada 28. dönem AK Parti Mardin milletvekili adayları kimler sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte AK Parti'nin Mardin'de çıkardığı milletvekili adayları...

    AK PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

    MARDİN 1 FARUK KILIÇ
    MARDİN 2 MUHAMMED ADAK
    MARDİN 3 MEHMET AKİF NUHOĞLU
    MARDİN 4 ABDULVAHAP ARBAĞ
    MARDİN 5 MEHMET SAMSA
    MARDİN 6 AYHAN ASLAN

    LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU

    MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
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    Haberler Yaşam AK Parti Mardin milletvekili adayları tam liste 2023! 28. dönem AK Parti Mardin milletvekili adayları kimler?
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