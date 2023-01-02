AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İL İL ADAY LİSTESİ 2023 | 1. 2. 3. BÖLGE NETLEŞTİ! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana...
Son dakika haberine göre AK Parti'nin aday listesi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimlere hazırlanan AK Parti'de artık belli olan ve son şeklini il il eğilimleri, alanında öne çıkan isimleri ve kanaat önderlerini değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat verdiği milletvekili aday listesi açıklandı. İşte Ak Parti milletvekili il il aday listesi 2023! 1. 2. 3. BÖLGE: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Hatay,Elazığ, Malatya, Ordu...
Son dakika... Ak Parti'nin aday listesi netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 600 adayı belirledi. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne milletvekili listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanan Ak Parti'nin il il milletvekili aday listesi şöyle...
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)
Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar
Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında)
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu
Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok
Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir)
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)
Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül