AK PARTİ ESKİŞEHİR ADAY LİSTESİ 2023! Eskişehir'de AK Parti'den kimler milletvekili adayı oldu? BELLİ OLDU!

2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak. Seçimler yaklaşırken partilerin milletvekili aday listeleri de açıklandı. Peki Eskişehir'de AK Parti'den kimler milletvekili adayı oldu? İşte AK Parti Eskişehir milletvekili adayları tam liste.
AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023
ESKİŞEHİR 1 FATİH DÖNMEZ
ESKİŞEHİR 2 AYŞEN GÜRCAN
ESKİŞEHİR 3 ALİ DEMİREL
ESKİŞEHİR 4 HAKAN ÇİZMELİOĞLU
ESKİŞEHİR 5 PINAR TURHANOĞLU GÜCÜYENER
ESKİŞEHİR 6 DERYA ÇIRAKLI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.