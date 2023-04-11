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    • Yaşam
    • 11.04.2023 09:05
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    • 11.04.2023 09:05
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    AK PARTİ ESKİŞEHİR ADAY LİSTESİ 2023! Eskişehir'de AK Parti'den kimler milletvekili adayı oldu? BELLİ OLDU!

    AK Parti Eskişehir milletvekili aday listesi belli oldu. Son dakika listenin yayımlanmasının ardından AK Parti'den kimlerin aday olduğu araştırılmaya başlandı. İşte AK Parti Eskişehir milletvekili aday listesi...

    AK PARTİ ESKİŞEHİR ADAY LİSTESİ 2023!

    2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak. Seçimler yaklaşırken partilerin milletvekili aday listeleri de açıklandı. Peki Eskişehir'de AK Parti'den kimler milletvekili adayı oldu? İşte AK Parti Eskişehir milletvekili adayları tam liste.

    AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

    ESKİŞEHİR 1 FATİH DÖNMEZ
    ESKİŞEHİR 2 AYŞEN GÜRCAN
    ESKİŞEHİR 3 ALİ DEMİREL
    ESKİŞEHİR 4 HAKAN ÇİZMELİOĞLU
    ESKİŞEHİR 5 PINAR TURHANOĞLU GÜCÜYENER
    ESKİŞEHİR 6 DERYA ÇIRAKLI

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.
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    Haberler Yaşam AK PARTİ ESKİŞEHİR ADAY LİSTESİ 2023! Eskişehir'de AK Parti'den kimler milletvekili adayı oldu? BELLİ OLDU!
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