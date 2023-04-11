AK PARTİ ESKİŞEHİR ADAY LİSTESİ 2023! Eskişehir'de AK Parti'den kimler milletvekili adayı oldu? BELLİ OLDU!

2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak. Seçimler yaklaşırken partilerin milletvekili aday listeleri de açıklandı. Peki Eskişehir'de AK Parti'den kimler milletvekili adayı oldu? İşte AK Parti Eskişehir milletvekili adayları tam liste.