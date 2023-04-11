AK Parti Sivas Milletvekili adayları! 28. dönem AK Parti Milletvekili adayları kimler? AK Parti Sivas adayları isim listesi...

AK Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, 17 bakandan 15'i listede yer aldı. İşte AK Parti Sivas Milletvekili adayları...
AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:
ABDULLAH GÜLER
HAKAN AKSU
RUKİYE TOY
RÜSTEM YÜCE
SERDAR ÖKSÜM
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra