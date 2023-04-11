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    • 11.04.2023 09:11
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    • 11.04.2023 09:11
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    AK Parti Sivas Milletvekili adayları! 28. dönem AK Parti Milletvekili adayları kimler? AK Parti Sivas adayları isim listesi...

    2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri belli oldu. AK Parti Sivas Milletvekili Adayları ise en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte AK Parti Sivas Milletvekili adayları isim listesi...

    takvim.com.tr
    AK Parti Sivas Milletvekili adayları!

    AK Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, 17 bakandan 15'i listede yer aldı. İşte AK Parti Sivas Milletvekili adayları...

    AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

    ABDULLAH GÜLER

    HAKAN AKSU

    RUKİYE TOY

    RÜSTEM YÜCE

    SERDAR ÖKSÜM

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
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        SİHA’lardan terör örgütü PKK’ya ağır darbe!
        Haberler Yaşam AK Parti Sivas Milletvekili adayları! 28. dönem AK Parti Milletvekili adayları kimler? AK Parti Sivas adayları isim listesi...
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