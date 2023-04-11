Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.04.2023 11:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2023 11:53
    ABONE OL

    AK Parti Karaman milletvekili adayları isim listesi 2023! 28. dönem AK Parti Karaman milletvekili adayları kimler oldu? NETLEŞTİ!

    AK Parti il il milletvekili adayları belli olurken, Karaman milletvekili adayları isim listesi de açıklandı. Peki 28. dönem AK Parti Karaman milletvekili adayları kimler oldu? İşte AK Parti Karaman milletvekili adayları isim listesi 2023: 1. 2. 3. sıra...

    AK Parti Karaman milletvekili adayları isim listesi 2023!

    14 Mayıs tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimleri için geri sayım sürüyor. AK Parti başta olmak üzere siyasi partiler listelerini YSK'ya teslim etti. Bu kapsamda AK Parti Karaman milletvekili adayları isim listesi araştırılmaya başlandı. İşte 28. dönem AK Parti Karaman milletvekili adayları...

    AK PARTİ KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    KARAMAN 1 SELMAN OĞUZHAN ESER
    KARAMAN 2 OSMAN SAĞLAM
    KARAMAN 3 FATMA ÇOŞTU

    YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde görev yapmak isteyenler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz başvuru işlemlerine ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı.

    Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

    Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

        SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

        14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için görev başvuruları henüz başlamadı. Dolayısıyla YSK seçimde görev yapacaklar için güncel ücretleri duyurmadı. Gerekli şartları sağlayan ve seçimlerde görev yapanlara ödemeler gerçekleştirilir.

        2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Atatürk’ün kurduğu partide Atatürkçü aday yok
        Haberler Yaşam AK Parti Karaman milletvekili adayları isim listesi 2023! 28. dönem AK Parti Karaman milletvekili adayları kimler oldu? NETLEŞTİ!
            loading
            SON DAKİKA