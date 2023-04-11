AK Parti Karaman milletvekili adayları isim listesi 2023! 28. dönem AK Parti Karaman milletvekili adayları kimler oldu? NETLEŞTİ!

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için görev başvuruları henüz başlamadı. Dolayısıyla YSK seçimde görev yapacaklar için güncel ücretleri duyurmadı. Gerekli şartları sağlayan ve seçimlerde görev yapanlara ödemeler gerçekleştirilir.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.