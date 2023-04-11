AK Parti Karaman milletvekili adayları isim listesi 2023! 28. dönem AK Parti Karaman milletvekili adayları kimler oldu? NETLEŞTİ!

14 Mayıs tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimleri için geri sayım sürüyor. AK Parti başta olmak üzere siyasi partiler listelerini YSK'ya teslim etti. Bu kapsamda AK Parti Karaman milletvekili adayları isim listesi araştırılmaya başlandı. İşte 28. dönem AK Parti Karaman milletvekili adayları...
AK PARTİ KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KARAMAN 1 SELMAN OĞUZHAN ESER
KARAMAN 2 OSMAN SAĞLAM
KARAMAN 3 FATMA ÇOŞTU
YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde görev yapmak isteyenler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz başvuru işlemlerine ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı.
Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.
Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.