Kahramanmaraş Göksun'da deprem! | AFAD Kandilli Son depremler

7.7 ve 7.6 ile asrın felaketini yaşayahn Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN'DA DEPREM
AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;
"Büyüklük:4.0 (Mw) Yer:Göksun (Kahramanmaraş) Tarih:2023-04-11 Saat:11:17:41 TSİ Enlem:37.875 N Boylam:36.457 E Derinlik:10.27 km"
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.04.11 11:25:03 39.1740 27.6070 5.4 -.- 1.4 -.- SOMA (MANISA) İlksel
2023.04.11 11:17:40 37.8917 36.4658 5.0 -.- 3.9 3.8 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 11:10:05 38.1307 36.5712 7.0 -.- 2.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 11:04:00 35.3577 28.5000 12.9 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2023.04.11 10:50:26 37.8787 37.8860 25.5 -.- 1.9 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.11 10:31:45 37.7433 37.4202 20.5 -.- 2.2 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 10:29:08 37.9570 36.5430 25.2 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.11 10:22:35 38.2107 38.1228 5.2 -.- 2.2 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel