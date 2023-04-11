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    • Yaşam
    • 11.04.2023 11:45
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    • 11.04.2023 11:45
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    Kahramanmaraş Göksun'da deprem! | AFAD Kandilli Son depremler

    Son dakika haberleri... AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.27 km olarak bildirildi.

    Kahramanmaraş’ta deprem!

    7.7 ve 7.6 ile asrın felaketini yaşayahn Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor.

    KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN'DA DEPREM
    AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

    AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

    "Büyüklük:4.0 (Mw) Yer:Göksun (Kahramanmaraş) Tarih:2023-04-11 Saat:11:17:41 TSİ Enlem:37.875 N Boylam:36.457 E Derinlik:10.27 km"

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.04.11 11:25:03 39.1740 27.6070 5.4 -.- 1.4 -.- SOMA (MANISA) İlksel

    2023.04.11 11:17:40 37.8917 36.4658 5.0 -.- 3.9 3.8 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.04.11 11:10:05 38.1307 36.5712 7.0 -.- 2.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.04.11 11:04:00 35.3577 28.5000 12.9 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel

    2023.04.11 10:50:26 37.8787 37.8860 25.5 -.- 1.9 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

    2023.04.11 10:31:45 37.7433 37.4202 20.5 -.- 2.2 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.04.11 10:29:08 37.9570 36.5430 25.2 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.04.11 10:22:35 38.2107 38.1228 5.2 -.- 2.2 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

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    Haberler Yaşam Kahramanmaraş Göksun'da deprem! | AFAD Kandilli Son depremler
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