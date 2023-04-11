Kahramanmaraş Göksun'da deprem! | AFAD Kandilli Son depremler

7.7 ve 7.6 ile asrın felaketini yaşayahn Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN'DA DEPREM

AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;