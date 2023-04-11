AK Parti Aksaray milletvekili adayları isim listesi! 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti Aksaray milletvekili adayları: 1. 2. 3. 4. sıra...

AK Parti milletvekili adayları il il kesinleşti. 14 Mayıs 2023 seçimlerine az bir süre kalırken, AK Parti'den aday olacak milletvekillerinin isimleri de belli oldu. Peki, Aksaray milletvekili adayları kimler oldu? İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti Aksaray milletvekili adayları: 1. 2. 3. 4. sıra...
AK PARTİ AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023
AKSARAY 1 CENGİZ AYDOĞDU
AKSARAY 2 HÜSEYİN ALTINSOY
AKSARAY 3 SEVİNÇ KASAL
AKSARAY 4 SİNAN ÖZKAN
AK PARTİ'DE HANGİ BAKAN HANGİ İLDEN ADAY OLDU?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra
Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra