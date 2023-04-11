Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.04.2023 11:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2023 11:32
    ABONE OL

    AK Parti Aksaray milletvekili adayları isim listesi! 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti Aksaray milletvekili adayları: 1. 2. 3. 4. sıra...

    14 Mayıs 2023 seçimlerine az bir süre kaldı. AK Parti'nin il il milletvekili aday listeleri belli oldu. Peki Aksaray milletvekili adayları kimler oldu? İşte 28. dönem AK Parti Aksaray milletvekili adayları isim listesi...

    AK Parti Aksaray milletvekili adayları isim listesi 2023!

    AK Parti milletvekili adayları il il kesinleşti. 14 Mayıs 2023 seçimlerine az bir süre kalırken, AK Parti'den aday olacak milletvekillerinin isimleri de belli oldu. Peki, Aksaray milletvekili adayları kimler oldu? İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti Aksaray milletvekili adayları: 1. 2. 3. 4. sıra...

    AK PARTİ AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

    AKSARAY 1 CENGİZ AYDOĞDU
    AKSARAY 2 HÜSEYİN ALTINSOY
    AKSARAY 3 SEVİNÇ KASAL
    AKSARAY 4 SİNAN ÖZKAN

    AK PARTİ'DE HANGİ BAKAN HANGİ İLDEN ADAY OLDU?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra
    Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra
        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra
        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. Sıra
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Atatürk’ün kurduğu partide Atatürkçü aday yok
        Haberler Yaşam AK Parti Aksaray milletvekili adayları isim listesi! 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti Aksaray milletvekili adayları: 1. 2. 3. 4. sıra...
            loading
            SON DAKİKA