Nusret Gökçe sözünü tuttu: Depremzedeler için 25 milyon TL





Ünlü isimlerin de katıldığı vatandaşların da sms'ler ile destek olduğu kampanya sonunda 115 milyar 146 milyon 528 bin lira ve 9 milyon 10 bin adet SMS bağış toplandı.

NUSRET GÖKÇE AFAD'A 25 MİLYON TL BAĞIŞLADI

Bağış kampanyaları ile birlikte Nusret Gökçe de resmi sosyal medya hesaplarından AFAD'a 25 milyon TL bağış yapacağını duyurmuştu.