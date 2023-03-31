Nusret Gökçe sözünü tuttu: Depremzedeler için 25 milyon TL

6 Şubat'ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ile 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu.
50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmak için harekete geçti.
BAĞIŞ KAMPANYASI
Depremin ardından Turkuvaz Medya çatısı altında gerçekleştirilen ve ulusal kanalların katıldığı "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınında yardım gecesi düzenledi.
Ünlü isimlerin de katıldığı vatandaşların da sms'ler ile destek olduğu kampanya sonunda 115 milyar 146 milyon 528 bin lira ve 9 milyon 10 bin adet SMS bağış toplandı.
NUSRET GÖKÇE AFAD'A 25 MİLYON TL BAĞIŞLADI
Bağış kampanyaları ile birlikte Nusret Gökçe de resmi sosyal medya hesaplarından AFAD'a 25 milyon TL bağış yapacağını duyurmuştu.
Nusret Gökçe, "Evet, o gün bugün! Devlet millet el ele. Nusret markası olarak AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Haydi Türkiye'm!" ifadelerini kullandı.
NUSRET BAĞIŞINI YAPTI
Ve Nusret Gökçe 17 Şubat'ta verdiği bağış sözünü yerine getirdi. Nusret 25 milyon TL'yi AFAD'ın hesabına yatırarak depremzelerin yaralarının sarılması için katkıda bulundu.