Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.03.2023 15:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2023 15:15
    ABONE OL

    Merter D-100'de feci kaza ucuz atlatıldı! Otomobilin çarptığı bariyer araçların üzerine devrildi

    İstanbul Merter D-100 yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce minibüse ardından yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Bariyerden kopan demir parçası yaklaşık 4 metre yükseklikten park halindeki 4 aracın üzerine düştü. İşte detaylar...

    Feci kaza ucuz atlatıldı!

    Merter D-100 yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce minibüse ardından yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

    Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Merter Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FPV 713 plakalı otomobil, yoldan çıkarak seyir halindeki minibüse çarptı.

    BARİYER ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
    Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kırılan demir bariyerlerden kopan parça yaklaşık 4 metre yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü.

    Demir parçanın üzerine düştüğü 4 araçta hasar oluştu.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’ın Togg siparişi teslim ediliyor
        Haberler Yaşam Merter D-100'de feci kaza ucuz atlatıldı! Otomobilin çarptığı bariyer araçların üzerine devrildi
            loading
            SON DAKİKA