Merter D-100'de feci kaza ucuz atlatıldı! Otomobilin çarptığı bariyer araçların üzerine devrildi

Merter D-100 yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce minibüse ardından yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Merter Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FPV 713 plakalı otomobil, yoldan çıkarak seyir halindeki minibüse çarptı.
BARİYER ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kırılan demir bariyerlerden kopan parça yaklaşık 4 metre yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü.
Demir parçanın üzerine düştüğü 4 araçta hasar oluştu.