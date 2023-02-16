"Evet, o gün bugün" diyerek paylaştı! Nusret Gökçe'den depremzedeler için AFAD'a 25 milyon TL bağış: "Haydi Türkiye'm..."

Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, binlerce insanımız yaşamını yitirdi.



Deprem sonrası devlet milleti ile el ele verip yaralarını sarmak için kollarını sıvadı. Öte yandan yardım ve destekler de aralıksız devam ediyor.