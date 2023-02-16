"Evet, o gün bugün" diyerek paylaştı! Nusret Gökçe'den depremzedeler için AFAD'a 25 milyon TL bağış: "Haydi Türkiye'm..."

Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, binlerce insanımız yaşamını yitirdi.
Deprem sonrası devlet milleti ile el ele verip yaralarını sarmak için kollarını sıvadı. Öte yandan yardım ve destekler de aralıksız devam ediyor.
TÜRKİYE TEK YÜREK
Geride bıraktığımız gün ATV'nin de aralarında bulunduğu ulusal televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınında yardım gecesi düzenledi.
İş, spor ve sanat dünyasının yanı sıra 7'den 70'e herkes seferber oldu. Gece sonunda 115 milyar 146 milyon 528 bin lira ve 9 milyon 10 bin adet SMS bağış toplandı.
AFAD'A 25 MİLYON TL BAĞIŞLADI
Tüm bu gelişmelerin ışığında Nusret Gökçe de resmi sosyal medya hesaplarından AFAD'a 25 milyon TL bağış yapacağını duyurdu.