Kızını taciz eden genci pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada

Ankara'da Sinan K., kızını cep telefonuna mesaj göndererek taciz ettiğini ileri sürdüğü Sedat S.'yi, trafikte takip edip kırmızı ışıkta durduğu sırada pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

TRAFİKTE TAKİP ETTİ

Olay, 21 Mart günü Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan K., cep telefonuna mesaj göndererek kızını taciz ettiğini iddia ettiği Sedat S.'yi, trafikte takip etti.