Depreme Rönesans Rezidans'ta yakalanan anne ve çocuklarının cenazeleri kimsesizler mezarlığında bulundu

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin vurduğu kentlerden Hatay'da, Antakya ilçesi İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi'ndeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği rezidansta birçok kişi de kayboldu.
CENAZELERİ KİMSESİZLER MEZARLIĞINDA BULUNDU
Depremden günler geçmesine rağmen çok sayıda kişiden de haber alınamadı. Suriyeli Muhammed Shayah, eşi Dalia Shayah ve çocukları Haya Shayah ve Ahmet Marvan Shayah da depreme, bu sitedeki evlerinde yakalandı.
Evleri, Rönesans Rezidans A2 Blok'ta olan Dalia Shayah ve çocukları Haya ve Ahmet Marvan'ın cenazeleri kimsesizler mezarlığında bulundu.