Depreme Rönesans Rezidans'ta yakalanan anne ve çocuklarının cenazeleri kimsesizler mezarlığında bulundu

"BURAYA HER GELDİĞİMİZDE ANILARIMIZ CANLANACAK"

Ağabeyini de bulunca, mezarları Mersin'e taşıyacaklarını belirten Shayah, "Çünkü, annem ve babam başta olmak üzere hiçbirimiz onların mezarlıklarını ziyaret etmek için bile olsa bir daha Hatay'a gelmek istemiyoruz. Buraya her geldiğimizde anılarımız tekrar canlanacak. Çünkü biz buraya onları görmeye geliyorduk" diye konuştu.

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