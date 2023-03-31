Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.03.2023 15:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2023 15:45
    ABONE OL

    Bursa'da bariyere çarpan halk otobüsündeki 5 kişi yaralandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halk otobüsünün bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Halk otobüsü bariyere ok gibi saplandı

    Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde seyreden U.S'nin kullandığı 16 JJK 26 plakalı belediye halk otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

    5 YOLCU YARALANDI
    Tramvay durağı üst geçidinin yürüyen merdiveninin yanında yaşanan kazada, otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’ın Togg siparişi teslim ediliyor
        Haberler Yaşam Bursa'da bariyere çarpan halk otobüsündeki 5 kişi yaralandı
            loading
            SON DAKİKA