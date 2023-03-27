Rönesans Rezidans'taki acı hikaye: "En azından bir parmağı çıksın ona bile razıyız"

Her tarafı yıkık dökük ama ben Rönesans'ın yıkılacağını hiç tahmin etmedim. Yani Rönesans heybetli ve sağlam diye duruyordu. Ben o şeyi görünce ne uğradığımı şaşırdım. Kızım benim bahçe katındaydı. Altında otopark, onun altında eksi bir otopark vardı. Otopark yok. O giriş otopark yok, ev çökmüş vaziyette oraya. 12 kat tamamen ön tarafa doğru yatmış vaziyette. 'Niye tek geldin?' dedi bana eşim. Dedim, 'Her taraf yıkık dökük. Virane her taraf, ortalık mahşer alanı gibi, herkes birbirine yardım bekliyor. Gidemedim oraya kadar' dedim. Söyleyemedim ki" dedi.