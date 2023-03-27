Rönesans Rezidans'taki acı hikaye: "En azından bir parmağı çıksın ona bile razıyız"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, "Cennetten bir köşe" sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu.
Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 5 yıl önce eşinden ayrılan sınıf öğretmeni Biray Beşerikli de 4 yıl önce taşındığı bahçe katındaki dairede, kızı Nazende Dila Açıkgöz ile birlikte yaşıyordu.
Biray Beşerikli ile kızı Nazende Dila Açıkgöz, enkaz kaldırma çalışmalarının 17'nci günde tamamlandığı Rönesans Rezidans'taki kayıp onlarca kişi arasında yer aldı. Biray Beşerikli ile kızından depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana haber alınamadı.
Biray Beşerikli'nin annesi Nuray ile babası Mehmet Beşerikli de depreme 75'inci Yıl Bulvarı'ndaki 7 katlı Yüksel-2 Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairelerinde yakalandı. Depremde evleri ağır hasar gören Mehmet Beşerikli, o anları şu sözlerle anlattı:
"Eşim, 'Mehmet, kalk deprem oluyor' dedi. Ben kalktığımda hafif şöyle bir sallandık. Sallantı devam etmeye başladı. Akabinde durmak bilmeyen bir gürültüyle birlikte bir şeyler yıkılıyor, dökülüyor. Dedik, 'Tamam artık bitti, her şey bitti'. O kadar korkunç sesler geliyor ki. Yani bir şeyler dökülüyor, kırılıyor. Çaresiziz o an için. Anlatılacak gibi değil.
O korkunçluğu anlatamıyorum. O azameti, o heybeti anlatamıyorum. Allah'ım diyorum. Ya bitsin ya biz bitelim. Duvarlar falan patladı. Duvar falan, bir şey kalmadı. Yani bizim evden komşuyu görüyoruz. Dışarıya çıktık. Herkes dışarıda. Haykırıyor herkes. Dışarıdan sesler geliyor ama kimse göremiyorsunuz. Yağmur, soğuk ve depremin o şoku." dedi.