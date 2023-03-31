Karabük'te esrarengiz cinayet: Gabonlu genç kızın ailesi ölümü aydınlatılana kadar cenazeyi almayacak

SUDA BOĞULMUŞ

Çayda bulunan cesedin, 3 ay önce Türkiye'ye gelen Dinabongho'ya ait olduğu belirlendi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ön raporunu açıklayan Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinabongho'nun bedeninde cinsel istismar ve herhangi bir kesici, delici alet ile ateşli silah yarasına rastlanılmadığını, ölümünün suda boğularak meydana geldiğini ifade etti.