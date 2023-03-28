Mahkemeden flaş karar! "Sahte doktor" Ayşe Özkiraz 5'nci duruşmada tahliye edildi

Ayşe Özkiraz'ın avukatı Oğuz Kağıtçı da "Müvekkilim doktor sıfatını kullandığını ancak maddi menfaat elde etmedi. Bir kişi de çıkıp Ayşe Özkiraz beni tedavi etti diyemez. Dava basında büyük yer aldı. Hayatı boyunca çıkan haberlerden dolayı da cezalandırılmıştır. Bu hatayı hep omzunda yük olarak taşıyacak. Yaptığı hatanın bedelini fazlasıyla da ödemiştir. Yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep ediyoruz" dedi.