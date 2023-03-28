İstanbul'da alüvyon zemin tehlikesi: Uzman isim o bölgelere dikkat çekti

"DERE YATAKLARININ BULUNDUĞU KESİMLER DEPREMSELLİK ANINDA YÜKSEK RİSK İÇEREN YERLER"

Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, "Alüvyonların yayılımını şöyle de anlayabiliriz. Dere yataklarının oluşturduğu kum, çakıl, kil, gibi çökeller var eğer bunları vadi yataklarında görürsek demek ki taşkın buralara kadar çıkmış. Dolayısıyla bu alanların dışına yapıları yapmamız gerek. Bu basit bir kural ama maalesef son yıllarda çok göz ardı ediyoruz. Dereleri dar kutu menfezlerin içerisine alıyoruz. Taşkın alanlarını dikkate almıyoruz. Bu durumda hem sel hem de deprem anında yapıların ciddi zarar görmesine neden olacaktır. Dere yataklarının bulunduğu kesimler biraz önce de söylediğim gibi depremsellik anında yüksek risk içeren yerlerdir. Buralara belediyelerin çok dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.