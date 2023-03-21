Sahte doktor Ayşe Özkiraz'a 13 yıla kadar hapis cezası: "Dersimi aldım, tahliyemi talep ediyorum"

Özkiraz'ın avukatı Oğuz Kağıtçı, raporların müvekkiline gönderilmesini isteyerek, "O zaman sağlıklı bir ifade verebilir. Birkaç kart, farklı kurumların kartı. Aynı olmadığı, aldatma kabiliyetine haiz bir evrak olduğunu taşımıyor. İbraz etmediği ve direkt evraklar da kendisine ibraz edilmemiştir. Evrakları sadece hastanede kullanmıştır. Evinde bulunmuştur, gözaltı için evinde arama yapılmasa onlar da bulunmayacaktı. Resmi belgede sahtecilik oluşması için evrakların daha sonra da kullanılması gerekiyor. Hastanede zaten misafir. Müvekkilimin hazırlattığı kaşeyi doktor bey kendisi kırıp atmıştır.