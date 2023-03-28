Tekirdağ'da can pazarı: Otomobil tırın altına girdi 2'si ağır 5 yaralı

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Çevreyolu üzeri Mühendislik Fakültesi mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden bir tır, kamyona arkadan çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyrederken kaza nedeniyle yavaşlayan tırın altına otomobil girdi.
2'Sİ AĞIR 5 YARALI
İki ayrı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobilde sıkışan Ezgi Y. ve Engin Y. itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.