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    • Yaşam
    • 28.03.2023 16:10
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    • 28.03.2023 16:15
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    Tekirdağ'da can pazarı: Otomobil tırın altına girdi 2'si ağır 5 yaralı

    Tekirdağ Çorlu’da tır, kamyon ve otomobilin karıştığı 100 metre arayla iki ayrı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen yaralı yakınları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çevreyolunda can pazarı

    Kaza, Silahtarağa Mahallesi Çevreyolu üzeri Mühendislik Fakültesi mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden bir tır, kamyona arkadan çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyrederken kaza nedeniyle yavaşlayan tırın altına otomobil girdi.

    2'Sİ AĞIR 5 YARALI
    İki ayrı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobilde sıkışan Ezgi Y. ve Engin Y. itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak kurtarıldı.

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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        Haberler Yaşam Tekirdağ'da can pazarı: Otomobil tırın altına girdi 2'si ağır 5 yaralı
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