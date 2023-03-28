Tekirdağ'da can pazarı: Otomobil tırın altına girdi 2'si ağır 5 yaralı

2'Sİ AĞIR 5 YARALI

İki ayrı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobilde sıkışan Ezgi Y. ve Engin Y. itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak kurtarıldı.