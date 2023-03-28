Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.03.2023 15:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2023 15:38
    ABONE OL

    İzmir ve Manisa'da suç örgütüne 'Akbaba' operasyonu: 18 gözaltı

    İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile Manisa'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında adliyede görevli icra satış müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı.

    ’Akbaba’ operasyonu: 18 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Ödemiş ve Tire ilçelerinde 'ihaleye fesat karıştırma' başta olmak üzere 'silahlı tehdit', 'darp', 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'şantaj' gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

    'Akbaba' operasyonu: 18 gözaltı

    Hiyerarşik yapılanmış, aile tipi mafya şeklinde örgütlenmiş, suç işlemeyi sürekli hale getirmiş ve bu suçları işlemek için elverişli malzemelere sahip olduğu tespit edilen K.A.'nın liderlik ettiği suç örgütüne yönelik operasyona 'Akbaba' adı verildi. Operasyona, 54 ekip halinde toplam 135 personel katıldı.

    29 ADRESE BASKIN, 16 ARAÇTA ARAMA

    İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile Manisa'daki toplam 24 ev, 5 iş yeri ve 16 araca düzenlenen eş zamanlı baskınlarda; 3 tabanca, 4 tüfek, çok sayıda mermi ve av tüfeği kartuşu, bir miktar kokain ve esrar, çeşitli isimler adına düzenlenmiş çok sayıda senet, imza beyannamesi, tapu örneği, çek, makbuz ve çeşitli doküman ele geçirildi. Operasyonda aralarında Ödemiş Adliyesi'nde görevli icra satış müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Deprem Bilim Kurulu ile yeni yol haritası
    Haberler Yaşam İzmir ve Manisa'da suç örgütüne 'Akbaba' operasyonu: 18 gözaltı
        loading
        SON DAKİKA