Depremzede çocuklar Minika Oyun Çadırlarında doyasıya eğleniyor!





MİNİKA OYUN ÇADIRLARI NİSAN SONUNA KADAR AÇIK



Çocuklar, psikososyal destek ve nitelikli vakit geçirmeleri sağlanan çadırlarda, Karagöz-Hacivat, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izliyor, yüzlerce oyun ve oyuncağa erişebiliyor. Minika Oyun Çadırları nisan sonuna kadar açık olacak.

"ETKİNLİKLER BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Eda Nur Karaca, "Buradaki etkinlikler, oyunlar, yüz boyama oyunları, halat çekme yarışmaları, puzzle yarışmaları bizi çok mutlu ediyor. Her gün öğlen geliyoruz. Burada Songül Ablamız var, gelir gelmez onu gıdıklıyoruz, sonra Songül Abla bize oyun oynatıyor. Çizgi film de izliyoruz." dedi.