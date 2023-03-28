Depremzede çocuklar Minika Oyun Çadırlarında doyasıya eğleniyor!

Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından çocuklar için harekete geçen Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika, Kahramanmaraş ve Hatay'da kurduğu oyun çadırları ile çocukların hayatına dokunuyor. Ramazanın ilk günü "Çocuk İftarı" düzenlenen çadırlarda, 400 çocuğa köfte-ekmek, ayran ve çok özlediklerini söyledikleri patates kızartması dağıtıldı. Yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle ramazanı karşılayan çocuklar, iftar sonrasında düzenlenen film gösterimine katıldı.
MİNİKA OYUN ÇADIRLARI NİSAN SONUNA KADAR AÇIK
Çocuklar, psikososyal destek ve nitelikli vakit geçirmeleri sağlanan çadırlarda, Karagöz-Hacivat, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izliyor, yüzlerce oyun ve oyuncağa erişebiliyor. Minika Oyun Çadırları nisan sonuna kadar açık olacak.
"ETKİNLİKLER BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"
Eda Nur Karaca, "Buradaki etkinlikler, oyunlar, yüz boyama oyunları, halat çekme yarışmaları, puzzle yarışmaları bizi çok mutlu ediyor. Her gün öğlen geliyoruz. Burada Songül Ablamız var, gelir gelmez onu gıdıklıyoruz, sonra Songül Abla bize oyun oynatıyor. Çizgi film de izliyoruz." dedi.
"YARIŞMALI OYUNLAR YAPIYORUZ"
11 yaşındaki Sebihat Nida Yenikale "Çok mutlu oluyoruz buraya gelince. Burada çeşit çeşit oyunlar oynuyoruz. Çizgi filmler izliyoruz, yarışmalı oyunlar yapıyoruz. Çadırdaki etkinlikler hem benim hem de arkadaşlarım için çok güzel oluyor." dedi.