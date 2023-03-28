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    • Yaşam
    • 28.03.2023 09:00
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    • 28.03.2023 09:00
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    Depremzede çocuklar Minika Oyun Çadırlarında doyasıya eğleniyor!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın "çifte felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Minika, Kahramanmaraş ve Hatay’da oyun çadırları kurdu. Çocukların hayatına dokunulan çadırlarda Karagöz-Hacivat gösterisinin yanı sıra çizgi filmler oynatılıp yarışmalar düzenlenerek onların nitelikli vakit geçirmesi sağlanıyor. Konuya ilişkin konuşan 11 yaşındaki Sebihat Nida Yenikale, "Çok mutlu oluyoruz buraya gelince. Burada çeşit çeşit oyunlar oynuyoruz. Çizgi filmler izliyoruz, yarışmalı oyunlar yapıyoruz." dedi

    takvim.com.tr
    Minika Oyun Çadırları çocuklara moral oluyor!

    Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından çocuklar için harekete geçen Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika, Kahramanmaraş ve Hatay'da kurduğu oyun çadırları ile çocukların hayatına dokunuyor. Ramazanın ilk günü "Çocuk İftarı" düzenlenen çadırlarda, 400 çocuğa köfte-ekmek, ayran ve çok özlediklerini söyledikleri patates kızartması dağıtıldı. Yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle ramazanı karşılayan çocuklar, iftar sonrasında düzenlenen film gösterimine katıldı.



    MİNİKA OYUN ÇADIRLARI NİSAN SONUNA KADAR AÇIK

    Çocuklar, psikososyal destek ve nitelikli vakit geçirmeleri sağlanan çadırlarda, Karagöz-Hacivat, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izliyor, yüzlerce oyun ve oyuncağa erişebiliyor. Minika Oyun Çadırları nisan sonuna kadar açık olacak.

    "ETKİNLİKLER BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"
    Eda Nur Karaca, "Buradaki etkinlikler, oyunlar, yüz boyama oyunları, halat çekme yarışmaları, puzzle yarışmaları bizi çok mutlu ediyor. Her gün öğlen geliyoruz. Burada Songül Ablamız var, gelir gelmez onu gıdıklıyoruz, sonra Songül Abla bize oyun oynatıyor. Çizgi film de izliyoruz." dedi.



    "YARIŞMALI OYUNLAR YAPIYORUZ"
    11 yaşındaki Sebihat Nida Yenikale "Çok mutlu oluyoruz buraya gelince. Burada çeşit çeşit oyunlar oynuyoruz. Çizgi filmler izliyoruz, yarışmalı oyunlar yapıyoruz. Çadırdaki etkinlikler hem benim hem de arkadaşlarım için çok güzel oluyor." dedi.

        "ÇOK EĞLENİYORUZ"

        11 yaşındaki ise Ecrin Öztürk ise "Biz burada çeşit çeşit oyunlar oynuyoruz. Çok çok eğleniyoruz, çocukları eğlendiriyorlar, bu güzel bir şey. Ben de çok eğleniyorum, akşam 6'da bitiyor ve bitmeden çizgi filmler izliyoruz. Doğum günü olanların da doğum günlerini kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

        İŞARET DİLİ ÖĞRENİYORUZ
        10 yaşındaki Osman Kaya, "Hep oyun oynuyoruz, resimler çiziyoruz, işaret dili öğreniyoruz. Bu çadırda biz çok çok eğleniyoruz." şeklinde konuştu.

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        Haberler Yaşam Depremzede çocuklar Minika Oyun Çadırlarında doyasıya eğleniyor!
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