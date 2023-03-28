Sarıyer'de şüpheli ölüm: Banyoda üçlü priz kablosuna asılı halde bulundu

Olay, Maslak'ta bulunan bir sitede geçen Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi 48 yaşındaki Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, eşi tarafından evlerinin banyosunda üçlü priz kablosu ile asılı halde bulundu.