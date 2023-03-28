"Terör örgütü" numarasına aldandı! Tüm parasını kaptırdı

Kendisini polis olarak tanıtarak aradığı Ş.K. (83)'nin 720 bin lirasını dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

TÜM PARAMI HAVALE ETTİM

İstanbul'da yaşayan 83 yaşındaki Ş.K. adlı adam, telefon dolandırıcıları tarafından 720 bin lirasının çalındığı ihbarıyla polise başvurdu.

Ş.K., kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söylediğini söyledi.

Ş.K., "Ona inandım. Operasyon bitene kadar bankadaki tüm parasını kendisine göndermemi istedi, sonra iade edeceklerdi. Bankada tüm paramı bana verilen hesaba havale ettim. Daha sonra dolandırıldığımı anladım, şikayetçiyim" dedi.