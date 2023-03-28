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    • Yaşam
    • 28.03.2023 12:24
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    • 28.03.2023 12:24
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    "Terör örgütü" numarasına aldandı! Tüm parasını kaptırdı

    Terör örgütününü baka hesaplarını ele geçirdiği yalanına inanan Ş.K. (83), dolandırıcılara 720 bin lirasını kaptırdı. Paranın gönderildiği hesaptan ulaşılan şüpheli Harun Y., polisler tarafından gözaltına alındı. Ekipler, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    AJANSLAR
    Telefondaki sese inandı! 720 bin lirasını kaptırdı

    Kendisini polis olarak tanıtarak aradığı Ş.K. (83)'nin 720 bin lirasını dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

    TÜM PARAMI HAVALE ETTİM
    İstanbul'da yaşayan 83 yaşındaki Ş.K. adlı adam, telefon dolandırıcıları tarafından 720 bin lirasının çalındığı ihbarıyla polise başvurdu.

    Ş.K., kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söylediğini söyledi.

    Ş.K., "Ona inandım. Operasyon bitene kadar bankadaki tüm parasını kendisine göndermemi istedi, sonra iade edeceklerdi. Bankada tüm paramı bana verilen hesaba havale ettim. Daha sonra dolandırıldığımı anladım, şikayetçiyim" dedi.

    ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI
    Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada, paranın havale edildiği hesabın sahibi olduğu tespit edilen Harun Y.'yi (39) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Polis dolandırıcılık olayına karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

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    Haberler Yaşam "Terör örgütü" numarasına aldandı! Tüm parasını kaptırdı
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