Şefkatli eller masum yüreklerin yanında! Depremzedeler için MinikaGO çadırlarında iftar verildi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren "Minika Çocuk" Kahramanmaraş ve Hatay ve Adıyaman'da "Minika Çocuk Çadır" projesini hayata geçirdi.
Bölgede çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Minika, onların hayatını renklendirecek aktiviteleri programladı.
Ramazan ayının gelmesiyle çadırların kurulduğu deprem bölgesinde oruç tutan gençlerin iftarlarını açmaları için her türlü imkan sunuldu.
Bu kapsamda A Haber canlı yayınında Hatay'daki faaliyetlere dair ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı ve projeyi yürüten Minika Etkinlik Yönetmeni Murat Çiçek'den son bilgileri aldı.