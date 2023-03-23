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    • Yaşam
    • 24.03.2023 01:47
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    • 24.03.2023 01:49
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    Şefkatli eller masum yüreklerin yanında! Depremzedeler için MinikaGO çadırlarında iftar verildi

    Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren "Minika Çocuk" Kahramanmaraş ve Hatay ve Adıyaman'da "Minika Çocuk Çadır" projesini hayata geçirdi. Burada oruç tutan gençler iftarlarını açtı. Faliyet kapsamında çocuklar Akıncı, Maceracı Yüzgeçler gibi sevilen çizgi dizileri izlerken, uzmanlar eşliğinde gün boyu etkinlikler gerçekleştirildi.

    Depremzedeler için MinikaGO çadırlarında iftar

    Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren "Minika Çocuk" Kahramanmaraş ve Hatay ve Adıyaman'da "Minika Çocuk Çadır" projesini hayata geçirdi.


    Bölgede çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Minika, onların hayatını renklendirecek aktiviteleri programladı.



    Ramazan ayının gelmesiyle çadırların kurulduğu deprem bölgesinde oruç tutan gençlerin iftarlarını açmaları için her türlü imkan sunuldu.



    Bu kapsamda A Haber canlı yayınında Hatay'daki faaliyetlere dair ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı ve projeyi yürüten Minika Etkinlik Yönetmeni Murat Çiçek'den son bilgileri aldı.



        DEPREMZEDELER İÇİN "MİNİKAGO ÇADIRLARI"NDA İFTAR
        Murat Çiçek, yaptığı bilgilendirmede, "Tüm İslam âleminin Ramazan ayını kutluyorum. Biz burada 3 haftadır Kahramanmaraş ve Hatay'daki çadırlarımıza Minika etkinliklerimize devam ediyoruz. Bugün de Adıyaman çadırımızı açtık. Bu etkinliklerde çocuklarımız Akıncı, Maceracı Yüzgeçler gibi sevilen çizgi dizilerimiz izliyorlar. Uzmanlar eşliğinde gün boyu etkinlikler gerçekleştirmekteler. Minika karakterlerimiz de onlara eşlik ediyor. Çocuklarımıza MinikaGo ve Çocuk dergilerimizi hediye ediyoruz. Minika oyun karavanımız da civardaki çadır kentleri ve şehirleri gezerek bu eğlenceli etkinliklerde çocuklarla buluşmaktalar. Ulaşılamayan yerlere de Minika markasını, dergilerimizi be kanalımızı çocuklarla buluşturuyoruz. Ve uzun süre de bunu devam ettirme niyetimiz devam edecek." dedi.



        HATAY'DA İLK İFTAR
        Çiçek ayrıca, "Burada çocuklara büyük bir şefkat ile yaklaştık. Şu anda da çocuklar iftarlarını açmaktalar.Biz ilk Minika iftarını çocuklarla yapalım diye bir proje geliştirdik. Ezanların okunmasıyla aramızda oruçlu olan çocuklarla iftarımızı yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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        Haberler Yaşam Şefkatli eller masum yüreklerin yanında! Depremzedeler için MinikaGO çadırlarında iftar verildi
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