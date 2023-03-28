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    • Yaşam
    • 28.03.2023 11:36
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    • 28.03.2023 11:56
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    2. çöp ev vakası! Küçük Asel ölümden döndü: Annesinin ifadesi pes dedirtti

    Bursa'da, bir kadın, yeğeni Cem Muhammet A.'yı (10) 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. İkinci bir çöp ev vakası da Konya'da yaşandı. 1.5 yaşındaki Asel, çöplerle dolu evde bitkin halde bulundu. Gözaltına alınan Asel'in annesinin, ilk ifadesi ortaya çıktı. Evin 2 haftadır bu şekilde olduğunu belirten Anne Fatma G., "Ailevi problemlerim vardı. Hava almak için dışarı çıktım. O sırada komşularım eve gelmiş'' dediği öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Fatma G.,1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

    AJANSLAR
    2. çöp ev vakası! Anneden pes dedirten ifade

    Konya'da apartman sakinlerinin çöp dolu evde yalnız buldukları 1,5 yaşındaki Asel'in annesi Fatma G.'nin ilk ifadesinde, evin 2 haftadır o şekilde olduğunu belirtildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Fatma G.'nin, 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.

    AĞLAMA SESİ DUYULDU
    Geçen pazar günü saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'taki Manolya Apartmanı'nın sakinleri, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duydu.

    Bunun üzerine Fatma G.'nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartman sakinleri, boş olan yan daireden terasa çıktı.

    BİTKİN HALDE BULUNDU
    Ardından terasın duvarından atlayıp açık olan balkon kapısından Fatma G.'nin evine giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Her odası çöple dolu evin yatak odasında Fatma G.'nin kızı Asel yerde bitkin halde yatarken bulundu.

        2 biberon su verip, minik Asel'i besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Asel, ihbarla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        AİLEVİ PROBLEMLERİM VARDI
        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fatma G., polis tarafından gözaltına alındı.

        Fatma G.'nin ilk ifadesinde, ''Ailevi problemlerim vardı. Hava almak için dışarı çıktım. O sırada komşularım eve gelmiş. Ben dışarı çıktığımda saat 22.00 sıralarıydı, kızımın karnını doyurdum, ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak çıktım. Sonra polisler aradı geldim'' dediği öğrenildi.

        SERBEST BIRAKILDI
        İfadesinin ardından serbest bırakılan ve hastanede tedavi gören kızına refakat eden Fatma G.'nin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

        KORUMA ALTINA ALINACAK
        Sağlık durumu iyi olan Asel'in tedavisinin ardından savcılığın talimatı üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvasına yerleştirilip, koruma altına alınacağı belirtildi.
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            Haberler Yaşam 2. çöp ev vakası! Küçük Asel ölümden döndü: Annesinin ifadesi pes dedirtti
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