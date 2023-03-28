2. çöp ev vakası! Küçük Asel ölümden döndü: Annesinin ifadesi pes dedirtti

Konya'da apartman sakinlerinin çöp dolu evde yalnız buldukları 1,5 yaşındaki Asel'in annesi Fatma G.'nin ilk ifadesinde, evin 2 haftadır o şekilde olduğunu belirtildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Fatma G.'nin, 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.
AĞLAMA SESİ DUYULDU
Geçen pazar günü saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'taki Manolya Apartmanı'nın sakinleri, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duydu.
Bunun üzerine Fatma G.'nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartman sakinleri, boş olan yan daireden terasa çıktı.
BİTKİN HALDE BULUNDU
Ardından terasın duvarından atlayıp açık olan balkon kapısından Fatma G.'nin evine giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Her odası çöple dolu evin yatak odasında Fatma G.'nin kızı Asel yerde bitkin halde yatarken bulundu.