2. çöp ev vakası! Küçük Asel ölümden döndü: Annesinin ifadesi pes dedirtti

AİLEVİ PROBLEMLERİM VARDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fatma G., polis tarafından gözaltına alındı.

Fatma G.'nin ilk ifadesinde, ''Ailevi problemlerim vardı. Hava almak için dışarı çıktım. O sırada komşularım eve gelmiş. Ben dışarı çıktığımda saat 22.00 sıralarıydı, kızımın karnını doyurdum, ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak çıktım. Sonra polisler aradı geldim'' dediği öğrenildi.