Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon! Gözaltına alındılar

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, şüphelilerin kaldığı adresleri belirledi.
7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 4 GÖZALTI
7 adrese bu sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.