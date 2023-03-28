Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon! Gözaltına alındılar

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, şüphelilerin kaldığı adresleri belirledi.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 4 GÖZALTI

7 adrese bu sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.