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    • Yaşam
    • 28.03.2023 10:51
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    • 28.03.2023 10:51
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    Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon! Gözaltına alındılar

    Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyona düzenlendi. 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Terör örgütü DHKP-C’ye operasyon!

    İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi.

    İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, şüphelilerin kaldığı adresleri belirledi.

    7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 4 GÖZALTI
    7 adrese bu sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon! Gözaltına alındılar
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